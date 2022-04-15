Адмирал: Россия будет держать учения НАТО в Балтийском море «на мушке»

"Цель проводимых НАТО учений – показать мощь и сплоченность союзников. Однако у Балтийского флота достаточно береговых комплексов и корабельного состава, чтобы противопоставить возникновению угрозы. Ведется разведка всеми средствами. В случае возникновения агрессивных планов все цели у нас будут "на мушке", - сказал Валуев.

Он напомнил, что еще в недавнем прошлом корабли НАТО совместно с российским Балтийским флотом ежегодно проводили учения "Балтопс" для отработки взаимодействия на море и на суше. Проводились эпизоды учений по противоминной безопасности.