Силы Балтийского флота России будут отслеживать действия кораблей НАТО во время начинающихся в районе учений, в случае возникновения агрессивных планов все цели будут "на мушке", заявил РИА Новости командующий Балтийским флотом РФ (2001-2006 годы) адмирал Владимир Валуев.
Адмирал: Россия будет держать учения НАТО в Балтийском море «на мушке»
Адмирал: Россия будет держать учения НАТО в Балтийском море «на мушке»
"Цель проводимых НАТО учений – показать мощь и сплоченность союзников. Однако у Балтийского флота достаточно береговых комплексов и корабельного состава, чтобы противопоставить возникновению угрозы. Ведется разведка всеми средствами. В случае возникновения агрессивных планов все цели у нас будут "на мушке", - сказал Валуев.
Он напомнил, что еще в недавнем прошлом корабли НАТО совместно с российским Балтийским флотом ежегодно проводили учения "Балтопс" для отработки взаимодействия на море и на суше. Проводились эпизоды учений по противоминной безопасности.
"Однако сейчас сценарий больше похож на репетицию высадки десанта на побережье с целью продвижения на восток. Но мы к этому готовы", - заявил бывший командующий Балтийским флотом РФ.
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