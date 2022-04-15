В субботу цены на электричество снизятся

Минимальным тариф будет в промежутке времени между 15 и 16 часами, когда цена составит 34,61 евро за мегаватт-час

В Латвии и Литве средний биржевой тариф в субботу будет таким же, как в Эстонии. В Финляндии цена будет чуть ниже.