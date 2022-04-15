Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в субботу, 16 апреля, снизится до 65,71 евро за мегаватт-час, пишет rus.err.ee.
В субботу цены на электричество снизятся
В субботу цены на электричество снизятся
Дороже всего - 147,99 евро - электричество будет стоить c 21 до 22:00, свидетельствуют данные Nord Pool.
Минимальным тариф будет в промежутке времени между 15 и 16 часами, когда цена составит 34,61 евро за мегаватт-час
В Латвии и Литве средний биржевой тариф в субботу будет таким же, как в Эстонии. В Финляндии цена будет чуть ниже.
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