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В субботу цены на электричество снизятся

rus.postimees.ee
В субботу цены на электричество снизятся
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Электроэнергия. Фото иллюстративное.
Электроэнергия. Фото иллюстративное. Фото: Arvo Meeks

Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в субботу, 16 апреля, снизится до 65,71 евро за мегаватт-час, пишет rus.err.ee.

Дороже всего - 147,99 евро - электричество будет стоить c 21 до 22:00, свидетельствуют данные Nord Pool.

Минимальным тариф будет в промежутке времени между 15 и 16 часами, когда цена составит 34,61 евро за мегаватт-час

В Латвии и Литве средний биржевой тариф в субботу будет таким же, как в Эстонии. В Финляндии цена будет чуть ниже.

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