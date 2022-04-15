Евросоюз начал подготовку законопроекта, который наложит эмбарго на поставки нефти из России, цитирует Yle американское издание New York Times.
ЕС собирается запретить импорт российской нефти
ЕС собирается запретить импорт российской нефти
Издание ссылается на пожелавших остаться анонимными чиновников и дипломатов из ЕС, которые сообщают о том, что Евросоюз постепенно намеревается вводить запрет на импорт, который даст Германии и другим странам время найти альтернативу российским поставкам.
Запрет на ввоз российской нефти может вступить в силу только при поддержке всех 27 стран, входящих в ЕС.
Ранее в апреле постоянные представители стран ЕС согласовали пятый пакет санкций против России в связи с военными преступлениями в Украине, которые включают в себя запрет на импорт угля. Эмбарго вступит в силу после переходного периода длиной четыре месяца.