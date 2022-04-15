ЕС собирается запретить импорт российской нефти

Издание ссылается на пожелавших остаться анонимными чиновников и дипломатов из ЕС, которые сообщают о том, что Евросоюз постепенно намеревается вводить запрет на импорт, который даст Германии и другим странам время найти альтернативу российским поставкам.

Запрет на ввоз российской нефти может вступить в силу только при поддержке всех 27 стран, входящих в ЕС.