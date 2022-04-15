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ЕС собирается запретить импорт российской нефти

rus.postimees.ee
ЕС собирается запретить импорт российской нефти
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Фото: Shutterstock

Евросоюз начал подготовку законопроекта, который наложит эмбарго на поставки нефти из России, цитирует Yle американское издание New York Times.

Издание ссылается на пожелавших остаться анонимными чиновников и дипломатов из ЕС, которые сообщают о том, что Евросоюз постепенно намеревается вводить запрет на импорт, который даст Германии и другим странам время найти альтернативу российским поставкам.

Запрет на ввоз российской нефти может вступить в силу только при поддержке всех 27 стран, входящих в ЕС.

Ранее в апреле постоянные представители стран ЕС согласовали пятый пакет санкций против России в связи с военными преступлениями в Украине, которые включают в себя запрет на импорт угля. Эмбарго вступит в силу после переходного периода длиной четыре месяца.

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