Льготный парковочный билет в Нарва-Йыэсуу на весь сезон подорожал на четыре евро

С 15 до 30 апреля льготный сезонный парковочный билет можно приобрести за 31 евро - это на 4 евро дороже, чем в прошлом году.

В период с 1 по 15 мая льготный парковочный билет на весь сезон будет стоить 40 евро.

В дальнейшем абонемент на весь сезон обойдется уже в 100 евро, столько же он стоил и в прошлом году.

Дневной билет по-прежнему будет стоить 3 евро (действует до 20:00 часов), месячный билет - 30 евро (действует в течение 30 дней со дня оплаты).