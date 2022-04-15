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Льготный парковочный билет в Нарва-Йыэсуу на весь сезон подорожал на четыре евро

rus.postimees.ee
Льготный парковочный билет в Нарва-Йыэсуу на весь сезон подорожал на четыре евро
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Нарва-Йыэсуу.
Нарва-Йыэсуу. Фото: Konstantin Sednev

С 1 мая и по 30 сентября на всей территории Нарва-Йыэсуу по традиции вводится платная парковка, пишет Rus.ERR.

С 15 до 30 апреля льготный сезонный парковочный билет можно приобрести за 31 евро - это на 4 евро дороже, чем в прошлом году.

В период с 1 по 15 мая льготный парковочный билет на весь сезон будет стоить 40 евро.

В дальнейшем абонемент на весь сезон обойдется уже в 100 евро, столько же он стоил и в прошлом году.

Дневной билет по-прежнему будет стоить 3 евро (действует до 20:00 часов), месячный билет - 30 евро (действует в течение 30 дней со дня оплаты).

В зоне платной парковки возможно парковаться бесплатно в течение 30 минут.

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