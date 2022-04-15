«Павильон разбит, крыша вся как решето»: после угроз Конашенкова Киеву под огнем оказалась Брянская область

В приграничных российских регионах в последние дни был введен "желтый уровень" террористической угрозы, а в региональных СМИ сообщалось как минимум о нескольких серьезных инцидентах в этих областях. Перешла ли война на российскую территорию?

"В горячей точке служу. Сорок минут не угоманивались. Вот так вот и живем. Павильон разбит, крыша вся как решето", - утром 14 апреля о взрывах вблизи населенного пункта сообщили жители рабочего поселка Климово в Брянской области, начавшие публиковать в социальных сетях ролики с поднимающимися в небо клубами черного дыма.

Позже стало известно, что под обстрел попал пункт пропуска "Новые Юрковичи" на границе с Украиной, видео с повреждениями погранперехода опубликовал в интернете один из российских пограничников. Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что кроме погранперехода, под огонь попал и поселок Климово. В результате обстрела семь человек пострадали, им оказывается медицинская помощь, как минимум два дома были разрушены.

Спустя несколько часов уже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле с территории Украины села Сподарюшино в Грайвороновском городском округе. Жертв или разрушений в результате этого обстрела, по сообщению областных властей, не было.

Накануне минобороны России пригрозило возможностью нанесения ударов по центрам принятия решений в Киеве, если Украина не прекратит попытки диверсий и нанесения ударов на территории России.

Украинские власти ранее заявляли, что, по их данным, в приграничных областях с Россией могут быть провокации, которые Москва спишет на украинских или проукраинских "террористов" - "для нагнетания антиукраинской истерии в РФ".

Белгород, Курск, Кубань, Брянск

Первые прилеты на российскую территорию начались в конце марта, спустя месяц после начала российского вторжения или, как это называют в Москве, "специальной военной операции". 23-24 марта в селе Журавлевка, расположенном в южной части Белгородского района в пограничной зоне между Россией и Украиной, прогремели взрывы. Власти объявили ЧС и эвакуировали в Белгород 178 человек из двух соседних сел - Журавлевки и Нехотеевки.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм канале рассказал, что в результате разрыва снаряда были повреждены 13 домов и восемь гражданских машин, трое мирных жителей получили ранения. "Все под контролем", - пообещали тогда белгородские власти.

Позже появились сообщения, что один человек погиб - военный священник Олег Артемов, клирик храма великомученика Георгия Победоносца в Новой Ладоге. В заявлении СК РФ говорится, что священник погиб 24 марта в районе села Журавлевка при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины из реактивной установки залпового огня "Смерч". Возбуждено уголовное дело об убийстве.