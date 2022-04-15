ГАЛЕРЕЯ ⟩ Районная управа намерена снести популярный скейт-парк, молодежь против

Скейт-парк Metsakooli в таллиннском Пирита считается любимым местом сбора эстонских скейтбордистов на протяжении многих лет. Однако парк, построенный в 2014 году, вскоре пойдет под полный снос.

Старейшина Пирита Тынис Лийнат объяснил «Kuuuurija», что парк был построен самовольно и у него нет проекта и разрешения на эксплуатацию.

«Скейт-парк Метсакооли был построен в первые годы этого века, то есть почти двадцать лет назад. Это важное место для местных любителей экстремального спорта но, к сожалению, этот скейт-парк является так называемым диким, то есть построенным самовольно», — пояснил Лийнат.

По словам старейшины, в последние годы в районе Пирита активными темпами приводились в порядок различные игровые и спортивные площадки, и теперь пришло время для обновления скейт-парка Метсакооли.

Причины, по которым скейт-парк нуждается в ремонте, Лийнат якобы объяснил и посещающим его скейтбордистам. «Конечно, мы не хотим ликвидировать важное спортивное сооружение, но хотим сделать так, чтобы оно соответствовало требованиям и чтобы использование парка было безопасным для всех энтузиастов. Также планируется закрыть старую площадку непосредственно перед началом строительства новой. Так что не нужно бояться, что вместо скейт-парка в Козе долгое время будет яма, обнесенная забором».

Старейшина района подчеркнул, что считает очень важным, чтобы скейтбордисты сохранили место, где они привыкли заниматься спортом, и чтобы обновленный парк соответствовал ожиданиям скейтбордистов.

Metsakooli rulapark. 11.04.2022. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Скейтбордисты: этот парк и должен быть таким

«Хотя постороннему глазу обстановка там может показаться немного «неряшливой», на самом деле она должна быть именно такой», — сказал один из создателей скейт-парка Сийм Сильд.

Он признает, что парк создавался в то время без надзора за строительством и без проекта, но ранее руководство района не обращало на него внимания. «Новому старейшине он просто, видимо, не нравится», — говорит Сильд.

По его словам, они постоянно присматривают за парком на наличие мусора или опасных мест.

Поскольку, по оценке управы района, парк является достаточно опасным, молодой человек также обратился к районному старейшине. «Мы позвонили и написали Тынису Лийнату, который ясно выразил свою позицию и не был заинтересован в обсуждении какого-либо решения о том, как сохранить этот важный для скейт-культуры объект».

Сильд признался, что старейшина района даже не захотел с ними встретиться. Предложения скейтбордистов по устранению недостатков также якобы не были услышаны. «Например, мы предлагали, что закроем эти открытые края», — сказал Сильд.

Больше всего скейтбордиста раздражает тот факт, что судьбу парка решают люди, которые не проводят там время. «Не знаю, как чиновники, которые сами не катаются на скейтборде, оценивают невооруженным глазом», — сказал он.

Единственный недостаток, который признают сами скейтбордисты, — усталое дорожное покрытие. «Ирония в том, что на данный момент они даже не планируют обновлять дорожное покрытие во время ремонтных работ», — сказал Сильд.

Metsakooli rulapark. 11.04.2022. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Он добавляет, чтоскейтбордисты ничего не имеют против нового парка, но это не должно делаться за счет нынешнего скейт-парка Метсакооли.

«Это очень своеобразное место, и если вместо него сделают новое, его больше не будет», — сказал он.