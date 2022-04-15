Литва разрешила стоящим в очередях российским и белорусским фурам пересечь границу после 16 апреля

По словам таможни, такое решение было принято из-за скопившихся на границе длинных очередей выезжающих фур.

"Транспортные средства, используемые российскими и белорусскими перевозчиками, вставшие в конец очереди транспортных средств, которые ожидают выезда из Литвы до 24 часов 16 апреля, смогут выехать за границу и позже, так как продолжительность ожидания в очереди не зависит от воли перевозчика", - говорится в сообщении таможни.

Как отмечает таможня, если фуры встанут в очередь позже, срок отправления будет считаться нарушенным, и выехать им не будет позволено, а товар они должны будут передать другим перевозчикам.

"Опоздавшие автотранспортные средства будут направляться в ближайшие логистические центры или терминалы, чтобы перевозчики могли выгрузить товар и передать его другому перевозчику, не подпадающему под санкции", - сообщили в Таможенном департаменте.

По информации таможни, порожние грузовики по-прежнему смогут беспрепятственно пересекать границу Литвы с Россией и Беларусью.

16 апреля заканчивается переходный период, когда российские и белорусские перевозчики, прибывшие в ЕС до 9 апреля и принявшие груз до этой даты, больше не смогут перевозить товары через территорию ЕС.