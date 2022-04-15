Испанская сеть отелей отказалась принимать российских туристов

RIU - крупная сеть, основанная в Испании и насчитывающая 100 отелей в 20 странах. Они расположены на многих популярных у россиян курортах мира. Так, отели RIU в Мексике, Доминикане, на Шри-Ланке входят в первую десятку наиболее популярных, на Мальдивах - в первую тридцатку.

"По информации туроператоров, с 13 апреля забронировать номер в отелях RIU для российских туристов невозможно, при этом по броням, сделанным до этой даты, заселение производиться будет", - рассказала Тюрина.

По ее словам, официальная причина отказа от сотрудничества не была указана в письмах, которые получили туроператоры.

"Туроператоры написали коллективное письмо руководству сети, в котором напоминают, что отношения между брендом и российским рынком складывались десятилетиями, за это время сотни тысяч туристов из России отдохнули в отелях RIU, и призывают руководство компании принять взвешенное решение. Они также отмечают, что туризм и сфера гостеприимства призваны укреплять международные связи и сотрудничество, стоять вне политики и исключать любые расовые предубеждения", - сообщила она.

Представитель РСТ добавила, что каких-либо серьезных проблем из-за политики бренда у российских туристов не возникнет.

"По отзывам туроператоров, отели RIU в некоторых странах продолжат принимать туристов, несмотря на решение руководства компании. А тем отелям, которые все же остановили бронирования, всегда можно найти замену. Но в туркомпаниях опасаются, что примеру RIU могут последовать другие крупные гостиничные сети", - подчеркнула Тюрина.