Президент РФ Владимир Путин в 2021 году заработал 10 млн 202 тысячи рублей (около 114 000 евро), что несколько превышает его доход за предыдущий год, который составил 9 млн 994 тысячи рублей.
Доходы Путина за год составили 10,2 миллиона рублей
Сведения о доходах главы российского государства за 2021 год опубликованы в пятницу на сайте Кремля, передает "Интерфакс".
Доход президента РФ вырос незначительно и оказался ниже дохода премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который по итогам 2021 года заработал 18,3 млн рублей.
Перечень движимого и недвижимого имущества, задекларированного президентом РФ, остается неизменным много лет подряд. В декларации содержатся сведения о двух квартирах и гараже в собственности, площадью 153,7, 77 и 18 кв метров соответственно. Кроме того, глава российского государства владеет двумя уже раритетными автомобилями - ГАЗ-М21 и "Нивой", а также автоприцепом "Скиф".
За последние пять лет самый высокий доходу Путина был в 2017 году - свыше 18 млн рублей, что было вызвано продажей земельного участка площадью 1500 кв. м.