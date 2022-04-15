Доходы Путина за год составили 10,2 миллиона рублей

Сведения о доходах главы российского государства за 2021 год опубликованы в пятницу на сайте Кремля, передает "Интерфакс".

Доход президента РФ вырос незначительно и оказался ниже дохода премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который по итогам 2021 года заработал 18,3 млн рублей.

Перечень движимого и недвижимого имущества, задекларированного президентом РФ, остается неизменным много лет подряд. В декларации содержатся сведения о двух квартирах и гараже в собственности, площадью 153,7, 77 и 18 кв метров соответственно. Кроме того, глава российского государства владеет двумя уже раритетными автомобилями - ГАЗ-М21 и "Нивой", а также автоприцепом "Скиф".