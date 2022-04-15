Глава Банка Эстонии: центробанк не может быстро повлиять на цены на энергоносители

«Сложно выразить в точных цифрах возможное влияние войны России с Украиной на европейскую экономику. Нужно найти новых поставщиков газа и нефти, а также ряда других видов сырья, которые европейские компании до сих пор покупали в России», — пишет Мюллер.

«Помимо энергоносителей уже подорожали также металлы и продовольственное сырье. Мы должны быть готовы к растущей неопределенности, которая заставит потребителей быть более осторожными в крупных расходах, а предприятия - при планировании новых инвестиций. Масштабы всего этого до сих пор неясны. Однако влияние российской агрессии на цены вполне очевидно — из-за войны рост цен будет более быстрым, а быстрый рост цен продлится дольше», — добавляет президент Банка Эстонии.

По его словам, главная цель центробанков — удерживать рост цен на умеренном уровне. «Исходя из этой цели, мы устанавливаем процентные ставки для банков, а также используем другие рычаги денежно-кредитной политики. Изменения процентных ставок, которые действуют при размещении денег на депозитах в банках или заимствовании у центрального банка, также влияют на стоимость кредитов для предприятий и домашних хозяйств. Цена и доступность кредитных денег, в свою очередь, — это способ, при помощи которого центробанк может своими решениями направлять общую активность экономической деятельности и, в конечном счете, связанное с этим давление на цены», — отметил Мюллер.

По словам Мюллера, описанная длинная цепочка означает, что решения центробанка проявляются в более медленном или более быстром росте цен лишь через некоторое время. «Конечно, центральный банк не может влиять на цены на нефть, газ или продукты питания в краткосрочной перспективе и, следовательно, предотвратить такой очень быстрый рост цен в течение определенного периода времени, как мы видим сейчас», — подтвердил Мюллер.