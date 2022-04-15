Прокат автомобилей резко подорожал по всей Европе

Влияние коронапандемии и проблемы с цепочками поставок в автомобильной промышленности взвинчивают цены на аренду автомобилей по всей Европе.

Во время пасхальных каникул в этом году компании по аренде автомобилей сдают машины по цене, которая в среднем от 35 (Исландия) до 155 процентов (Испания) выше, чем в пасхальные каникулы 2019 года, которые были последними перед началом пандемии, пишет Der Spiegel.

В Испании, например, аренда автомобиля в настоящее время стоит в среднем более 61 евро, тогда как ранее она обходилась примерно в 24 евро в день, утверждает портал сравнения billiger-mietwagen.de.

По сравнению с Пасхой 2021 года, когда туризм во многих местах застопорился, рост цен в некоторых случаях стал еще более резким. В Португалии теперь берут на 158% дороже за аренду автомобилей, а в Хорватии - даже на 180%.