Пт, 15.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Прокат автомобилей резко подорожал по всей Европе

rus.postimees.ee
Прокат автомобилей резко подорожал по всей Европе
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Autorendifirmad.
Autorendifirmad. Фото: Julius Kalinskas

61 евро вместо 24 евро в сутки: во многих странах резко выросли цены на аренду автомобилей. Цены, вероятно, продолжат расти во время летних отпусков.

Влияние коронапандемии и проблемы с цепочками поставок в автомобильной промышленности взвинчивают цены на аренду автомобилей по всей Европе.

Во время пасхальных каникул в этом году компании по аренде автомобилей сдают машины по цене, которая в среднем от 35 (Исландия) до 155 процентов (Испания) выше, чем в пасхальные каникулы 2019 года, которые были последними перед началом пандемии, пишет Der Spiegel.

В Испании, например, аренда автомобиля в настоящее время стоит в среднем более 61 евро, тогда как ранее она обходилась примерно в 24 евро в день, утверждает портал сравнения billiger-mietwagen.de.

По сравнению с Пасхой 2021 года, когда туризм во многих местах застопорился, рост цен в некоторых случаях стал еще более резким. В Португалии теперь берут на 158% дороже за аренду автомобилей, а в Хорватии - даже на 180%.

Причина кроется в структурном дефиците прокатных автомобилей: в начале пандемии прокатные компании были вынуждены массово продавать автомобили, которые уже не могли сдавать в аренду. Спрос сейчас резко вырос, но компании по аренде автомобилей не могут закупить достаточное количество новых автомобилей, потому что производителям не хватает полупроводников и других компонентов. Рост цен, вероятно, продолжится во время летних отпусков.

Ключевые слова
Наверх