61 евро вместо 24 евро в сутки: во многих странах резко выросли цены на аренду автомобилей. Цены, вероятно, продолжат расти во время летних отпусков.
Прокат автомобилей резко подорожал по всей Европе
Влияние коронапандемии и проблемы с цепочками поставок в автомобильной промышленности взвинчивают цены на аренду автомобилей по всей Европе.
Во время пасхальных каникул в этом году компании по аренде автомобилей сдают машины по цене, которая в среднем от 35 (Исландия) до 155 процентов (Испания) выше, чем в пасхальные каникулы 2019 года, которые были последними перед началом пандемии, пишет Der Spiegel.
В Испании, например, аренда автомобиля в настоящее время стоит в среднем более 61 евро, тогда как ранее она обходилась примерно в 24 евро в день, утверждает портал сравнения billiger-mietwagen.de.
По сравнению с Пасхой 2021 года, когда туризм во многих местах застопорился, рост цен в некоторых случаях стал еще более резким. В Португалии теперь берут на 158% дороже за аренду автомобилей, а в Хорватии - даже на 180%.
Причина кроется в структурном дефиците прокатных автомобилей: в начале пандемии прокатные компании были вынуждены массово продавать автомобили, которые уже не могли сдавать в аренду. Спрос сейчас резко вырос, но компании по аренде автомобилей не могут закупить достаточное количество новых автомобилей, потому что производителям не хватает полупроводников и других компонентов. Рост цен, вероятно, продолжится во время летних отпусков.