СМИ: Великобритания может стать газовым транзитером Европы

По данным компании National Grid, в течение следующих шести месяцев ожидается роста экспорта газа из Британии в Европу. Именно в этот период начинается заполнение газовых хранилищ перед отопительным сезоном.

Отмечается, что газ, который поступает в Великобританию из Норвегии по газопроводу через Северное море, а также на танкерах в виде СПГ со всего мира, может быть потом переправлен через трубопроводы в Бельгию и Нидерланды.