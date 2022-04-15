В этом году Европа в лучшем случае сможет ограничить потребление трубопроводного газа из России на две трети по сравнению с предыдущим годом, но для потребителей это не будет означать снижения цен, считает член правления Baltic Energy Partners Марко Алликсон. Об этом пишет DV.ee.
Энерготрейдер: после отказа от российского газа ждать падения цен не стоит
Энерготрейдер: после отказа от российского газа ждать падения цен не стоит
По словам Алликсона, если в начале ноября в Эстонию прибудет СПГ-терминал, который сможет покрыть 1 тераватт-час потребления, то можно будет сказать, что Эстония сделала большой шаг к отказу от российского трубопроводного газа.
В то же время страны Балтии не являются наиболее зависимыми от российского газа, и реальная проблема - в Центральной Европе, то есть в самом сердце экономического двигателя Европейского Союза.
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