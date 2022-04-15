Пт, 15.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Энерготрейдер: после отказа от российского газа ждать падения цен не стоит

rus.postimees.ee
Энерготрейдер: после отказа от российского газа ждать падения цен не стоит
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Газовая горелка
Газовая горелка Фото: Edijs Pālens/LETA

В этом году Европа в лучшем случае сможет ограничить потребление трубопроводного газа из России на две трети по сравнению с предыдущим годом, но для потребителей это не будет означать снижения цен, считает член правления Baltic Energy Partners Марко Алликсон. Об этом пишет DV.ee.

По словам Алликсона, если в начале ноября в Эстонию прибудет СПГ-терминал, который сможет покрыть 1 тераватт-час потребления, то можно будет сказать, что Эстония сделала большой шаг к отказу от российского трубопроводного газа.

В то же время страны Балтии не являются наиболее зависимыми от российского газа, и реальная проблема - в Центральной Европе, то есть в самом сердце экономического двигателя Европейского Союза.

Читайте подробнее на DV.ee.

Ключевые слова
Наверх