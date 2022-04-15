Выборы во Франции: перед вторым туром Макрон увеличивает отрыв от Ле Пен

Как сообщает FranceInfo, об этом свидетельствуют данные опроса, сделанного Ipsos-Sopra Steria для FranceInfo и Le Parisien-Aujourd'hui en France.

Издание отмечает, что 15 апреля Макрон (56%) опережает Ле Пен (44%) на 12 пунктов среди тех, кто намерен голосовать во втором туре выборов президента. Еще часть опрошенных (15%) заявили, что обязательно проголосуют, но не указали, за кого именно. Погрешность составляет 3,4 пункта.

За девять дней до второго тура голосования 71% опрошенных французов уверены, что они будут голосовать (диапазон: от 69 до 73%). Этот показатель несколько ниже уровня участия во время второго тура президентских выборов 2017 года (74,6%).

Из тех, кто уверенно проголосует, 85% утверждают, что сделали свой выбор и что он будет окончательным, а 15% считают, что их голос все еще может измениться.

Меньше всего сомневаются в своем выборе избиратели Макрона – 91% говорят, что их выбор окончательный, только 9% признают, что они еще могут изменить свое мнение.

Среди избирателей Ле Пен убежденных – 88%, не определившихся окончательно – 12%.

Среди тех, кто заявил, что намерен голосовать, но не поддержит ни одного кандидата, 59% – настроены решительно, а 41% – еще могут изменить свое мнение.