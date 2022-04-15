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Выборы во Франции: перед вторым туром Макрон увеличивает отрыв от Ле Пен

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Выборы во Франции: перед вторым туром Макрон увеличивает отрыв от Ле Пен
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Macroni ja Le Peni tulemuste tähistamine.
Macroni ja Le Peni tulemuste tähistamine. Фото: Francois Mori

За девять дней до второго тура президентских выборов во Франции действующий президент Эмманюэль Макрон несколько увеличивает отрыв от лидера ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен.

Как сообщает FranceInfo, об этом свидетельствуют данные опроса, сделанного Ipsos-Sopra Steria для FranceInfo и Le Parisien-Aujourd'hui en France.

Издание отмечает, что 15 апреля Макрон (56%) опережает Ле Пен (44%) на 12 пунктов среди тех, кто намерен голосовать во втором туре выборов президента. Еще часть опрошенных (15%) заявили, что обязательно проголосуют, но не указали, за кого именно. Погрешность составляет 3,4 пункта.

За девять дней до второго тура голосования 71% опрошенных французов уверены, что они будут голосовать (диапазон: от 69 до 73%). Этот показатель несколько ниже уровня участия во время второго тура президентских выборов 2017 года (74,6%).

Из тех, кто уверенно проголосует, 85% утверждают, что сделали свой выбор и что он будет окончательным, а 15% считают, что их голос все еще может измениться.

Меньше всего сомневаются в своем выборе избиратели Макрона – 91% говорят, что их выбор окончательный, только 9% признают, что они еще могут изменить свое мнение.

Среди избирателей Ле Пен убежденных – 88%, не определившихся окончательно – 12%.

Среди тех, кто заявил, что намерен голосовать, но не поддержит ни одного кандидата, 59% – настроены решительно, а 41% – еще могут изменить свое мнение.

Как сообщал Укринформ, Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен сразятся во втором туре президентских выборов во Франции, который состоится 24 апреля.

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