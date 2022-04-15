Прийт Пуллеритс: санкции не помогут, на грубую силу нужно отвечать только силой

Совершенно непонятно, как приходят новости о том, что та или иная западная компания прекратила работу в России или переехала. Это значит, что на протяжении более полутора месяцев, когда демократические страны ввели ряд санкций против страны-агрессора, когда российские солдаты убивают тысячи и тысячи украинцев и совершают вопиющие военные преступления, эти западные компании не могли собраться с духом и уйти из гнезда зла.

Самооправдание того, что компании, которые тянули с уходом из России, не хотели бросить своих работников на ветер, вызывают отвращение, потому что при этом соотечественники этих работников - кто знает, может быть, даже знакомые и родственники - зверски уничтожали города и села в чужой стране, оставляя без крова миллионы украинцев.

Также непонятно, как приходят новости о том, что западные страны ввели новые санкции против отдельных лиц и компаний. Следовательно, эти люди и компании до сих пор были в состоянии действовать практически беспрепятственно. Непонятно, чем они заслужили эту привилегию и что теперь внезапно произошло, чтобы этой привилегии посреди апреля пришел конец.

Но что самое непонятное, так это то, как коллективный Запад, неустанно повторявший рассказ о высшей ценности каждой человеческой жизни, более пятидесяти дней наблюдал, как российская армия не только уничтожает независимое государство, но и с неумолимой жестокостью - на самом деле, с нескрываемым садистским удовольствием - уничтожает всех, кто оказывается на пути.

Как мы можем смотреть на тела, лежащие на улицах европейской страны в 2022 году, на раскопанные братские могилы или, наоборот, на сбрасывание в могилы обернутых пленкой трупов, как если бы это был 1943 или 1944 год, и просто говорить, что мы в шоке? (Ну да, прогресс тоже есть: в прошлом основным выражением неодобрения было выражение "we are deeply concerned" - мы глубоко обеспокоены.)

Здесь нужно, честно глядя в зеркало, признать горькую правду. А именно, Запад нельзя назвать невиновным в том, что происходит на Украине.

Мы знаем старую истину, что зло празднует триумф, когда хорошие люди стоят, словно парализованные, и просто смотрят со стороны. Потому что хуже, чем то, что происходит изо дня в день с другими, которые действительно страдают, действительно умирают, это страх хороших людей перед тем, что может случиться, когда они противостоят злу.

Но это зло, которое идет из России, распространяется, как гангрена. Начинается с пальцев ног - вспомните Чечню или Грузию - а теперь грозит поразить колено - как сейчас на Украине - что означает необходимость решительных действий. Массовое размахивание флагами российских боевиков в Германии ставит вопрос о том, не попали ли уже губительные бактерии в кровоток организма.

Ранее на этой неделе генеральный директор Полиции безопасности Арнольд Синисалу ясно дал понять в «Первой студии» ЭТВ, что экономические санкции не смогут сдержать Россию. Он сказал, что единственный язык, который понимает такая агрессивная страна, как Россия, — это язык грубой силы.

Не будьте наивными и не надейтесь, что завтра коллективный Запад объявит войну агрессору для освобождения Украины. Но сейчас крайний срок перед тем, как Россия, скорее всего, начнет решительное наступление с востока, чтобы, по крайней мере, изменить сигналы и риторик. Что в случае, если Россия направит новые войска на Украину, страны свободного и демократического мира больше не будут смотреть на это, как они это делали до сих пор, особенно с учетом жестокости российских военных над украинским народом в последние недели, а дадут единый отпор, вынудив агрессора вернуться обратно к своим границам.