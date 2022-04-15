Работу в Ида-Вирумаа ищут более 280 беженцев из Украины

Как отметили в Трудовой инспекции, уже встречались случаи, когда работодатели нанимали на так называемый пробный день рабочих из Украины и потом отказывали им в работе, не оплачивая трудовое время. Подобные вопросы решаются официальным сотрудничеством с Кассой по безработице.