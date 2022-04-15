На данный момент на бирже труда Северо-Востока числятся 282 ищущих работу беженцев из Украины - в основном это специалисты с высшим и профессиональным образованием, сообщает Rus.ERR, отмечая, что военные беженцы составляют около 5% от общего числа безработных.
Работу в Ида-Вирумаа ищут более 280 беженцев из Украины
Работу в Ида-Вирумаа ищут более 280 беженцев из Украины
Как отметили в Трудовой инспекции, уже встречались случаи, когда работодатели нанимали на так называемый пробный день рабочих из Украины и потом отказывали им в работе, не оплачивая трудовое время. Подобные вопросы решаются официальным сотрудничеством с Кассой по безработице.
Как в Трудовой инспекции, так и в Департаменте полиции и погранохраны отметили, что беженцы из Украины не отнимут работу у жителей Ида-Вирумаа.
На сегодняшний день на Северо-Востоке есть 700-800 рабочих вакансий