Тоомас Хендрик Ильвес: многие страны ЕС по сути являются сообщниками России

По словам Ильвеса, все дело в страсти к наживе, которая на протяжении многих ле, начиная с российско-грузинской войны 2008 года, заставляла западные страны мягко относиться к путинскому режиму. «Почему после оккупации и аннексии Крыма в 2015 году было заключено соглашение по «Северному потоку-2»? Я бы не сказал, что весь Запад, но Германия сообщник. Многие крупные страны Евросоюза являются сообщниками», — отметил Ильвес.

По словам Ильвеса, нет смысла вести диалог с Россией. «Какой смысл в диалоге со страной, которой нельзя верить?» — сказал экс-президент, сославшись на события в Буче, где Россия убила сотни мирных жителей, но отрицала это. «Что делать со страной, которая вот так лжет?»

Однако, по мнению Ильвеса, после того, что выяснилось в Буче, Запад не дал достаточного ответа. «Я не вижу, что с тех пор сделал Запад. Не так уж и много. Большая часть этой риторики «никогда больше» была просто риторикой», — сказал он.

«Неспособность снабдить Украину оружием — это скандал», — сказал Ильвес, приведя в пример Германию, предоставившую военную помощь на 400 миллионов долларов, и Эстонию, предоставившую ее на 220 миллионов долларов.

«Если мы сравним то, что сделала Эстония с ее населением в 1,3 миллиона человек, а затем посмотрим на Германию… Я не вижу, чтобы западные страны делали достаточно».

По словам Ильвеса, Запад, в том числе Евросоюз и НАТО, ни в коем случае не должны ослаблять санкции или даже обсуждать это. «Пока не началось восстановление Украины за счет замороженных российских активов и дополнительных репараций, мы не можем говорить об ослаблении санкций», — сказал Ильвес, добавив, что военные преступники должны быть привлечены к суду - от самых низов и вплоть до Путина.

Ильвес также продолжил критиковать Грузию, правительство которой не присоединилось к экономическим и финансовым санкциям против России с момента последнего вторжения в Украину.