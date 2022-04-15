Политолог Екатерина Шульман, блогер Юрий Дудь, журналист Роман Доброхотов, а также художник Сергей Елкин стали новыми фигурантами перечня СМИ - иностранных агентов министерства юстиции РФ.
Блогер Юрий Дудь признан в России иноагентом
Блогер Юрий Дудь признан в России иноагентом
Реестр Минюста обновился традиционно вечером в пятницу.
Кроме того, в реестр СМИ-иноагентов включены журналисты Карен Шаинян, Алексей Семенов, Кирилл Кругликов, психолог Мария Сабунаева и глава Дальневосточного движения "Маяк" (признано НКО-иноагеном) Регина Дзугкоева.