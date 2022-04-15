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Блогер Юрий Дудь признан в России иноагентом

Интерфакс
Блогер Юрий Дудь признан в России иноагентом
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Юрий Дудь
Юрий Дудь Фото: Скриншот из видео

Политолог Екатерина Шульман, блогер Юрий Дудь, журналист Роман Доброхотов, а также художник Сергей Елкин стали новыми фигурантами перечня СМИ - иностранных агентов министерства юстиции РФ.

Реестр Минюста обновился традиционно вечером в пятницу.

Кроме того, в реестр СМИ-иноагентов включены журналисты Карен Шаинян, Алексей Семенов, Кирилл Кругликов, психолог Мария Сабунаева и глава Дальневосточного движения "Маяк" (признано НКО-иноагеном) Регина Дзугкоева.

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