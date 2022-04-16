Гибель российского крейсера "Москва" в Черном море: пять важных вопросов

Если после пожара и взрыва боекомплекта на крейсере "Москва" с корабля, как заявили в минобороны, действительно эвакуировали весь экипаж, то, значит, ситуация была настолько плохой, что бороться за живучесть уже не было смысла.

Однако после этого корабль, по заявлению МО РФ, еще долго сохранял плавучесть и затонул только на следующий день.

Венок в Севастополе в память о "Москве" Фото: Reuters

Минобороны ничего не говорит о погибших на корабле. Фраза "экипаж полностью эвакуирован" из первого сообщения пресс-службы МО противоречит сама себе - если ситуация была настолько плоха, что корабль был сразу обречен, значит, пожар и взрыв были невероятно сильными. Однако взрыв такой силы на корабле скорее всего привел бы к жертвам.

Об этом сообщила 15 апреля пресс-секретарь морской охраны пограничной службы Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, экипаж "Москвы" пытались спасти корабли, которые находились рядом, однако им помешал шторм.

"Попадание привело к детонации боекомплекта - и началась борьба за живучесть. Мы наблюдали за тем, как другие корабли пытались оказать помощь, но даже силы природы были на стороне Украины. Потому что шторм не позволял ни провести спокойно спасательную операцию, ни эвакуировать экипаж. Поражения настолько серьезные, что боеспособность корабля утеряна", - цитирует ее слова агентство УНИАН.

Российские агентства о судьбе экипажа до вечера пятницы не сообщали почти ничего. ТАСС со ссылкой на анонимный источник рассказал днем, что "экипаж доставлен в пункт постоянной дислокации", то есть в Севастополь, однако никаких подробностей не привел. Подтверждений из независимых источников этой информации не поступало.

Насколько значима потеря "Москвы" для России?

Ракетный крейсер "Москва" - самый мощный боевой корабль Черноморского флота и самый большой из корабельной группировки, собранной в этом море накануне войны с Украиной.

Эта мощь казалась избыточной в таком конфликте. Крылатые противокорабельные ракеты "Вулкан" способны нести и ядерную боеголовку, но в реальности о наличии ядерного оружия на борту корабля ничего не известно.

Эти ракеты и в неядерном оснащении довольно мощное оружие - их дальность в тысячу километров и 500-килограммовая боевая часть позволяют им угрожать кораблям противника на большом удалении.

Созданные для борьбы с авианосными группировками, корабли проекта 1164 не эффективны при поддержке наземной операции. Однако "Вулканы" "Москвы" могли защитить менее крупные корабли от ударов с моря, а С-300 - с воздуха.

Кроме того, большой ракетный крейсер повышает боевую устойчивость всей корабельной группировки, в которую он входит, он делает ее более боеспособной, более универсальной, живучей, способной продолжать боевые действия более продолжительное время.

Таким образом, большой корабль, даже не участвуя в боевых действиях, меняет ситуацию на морском театре в свою пользу просто самим фактом своего существования.

Теперь у трех черноморских фрегатов с крылатыми ракетами, малых ракетных кораблей и подлодок, способных запускать "Калибры", больше нет мощной дальней системы ПВО, и они вынуждены отойти от берега на такое удаление, чтобы их нельзя было достать украинским "Нептуном".

В западной прессе уже появилась информация о том, что Россия переместила остальные корабли группировки на юг подальше от украинского побережья.

Эти обстоятельства могут сильно осложнить десантную операцию, которую, как считают многие эксперты, Россия готовила в районе Одессы и Николаева. Теперь провести такую высадку будет еще сложнее.

Для России важно иметь подобный корабль в составе группировки, которая участвует в боевых действиях. Однако на Черном море заменить его просто нечем - боевых кораблей первого ранга в составе ЧФ больше нет.

Перед началом войны в Украине Россия перебросила в Средиземное море двух "одноклассников" "Москвы" - флагман Тихоокеанского флота "Варяг" и "Маршал Устинов" с Северного флота. Любой из этих кораблей был бы лучше "Москвы" на ее месте, потому что погибший крейсер был самым старым из трех.

Но теперь они заперты в Средиземном море: с конца февраля Турция закрыла проход через Дарданеллы и Босфор для военных кораблей - ей позволяет это делать конвенция Монтрё.