Белоруссия с 16 апреля вводит ответный запрет на проезд через свою территорию грузового автотранспорта из Евросоюза.
Беларусь вводит ответный запрет на проезд грузового автотранспорта из ЕС
"В Белоруссии приняты ответные меры в отношении транспортных средств, зарегистрированных в государствах-членах ЕС. С 00:00 часов 16 апреля 2022 года вводится запрет на перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Белоруссию автомобилей (и тягачей), зарегистрированных в Европейском союзе", - говорится в сообщении белорусского Минтранса.
Отмечается, что до 23 апреля данное ограничение не будет применяться к транспортным средствам, зарегистрированным в ЕС, которые въехали на территорию Белоруссии до 16 апреля этого года.
В качестве исключения из вводимого запрета белорусские власти определили, что для осуществления грузовых операций и перецепки будут определены пункты пропуска в специально установленные места, перечень которых утвердит Госпогранкомитет совместно с Минтрансом.
Без ограничений через Белоруссию могут следовать зарегистрированные в ЕС транспортные средства, которые перевозят почтовые отправления и живых животных.
16 апреля заканчивается переходный период, когда российские и белорусские перевозчики, прибывшие в ЕС до 9 апреля и принявшие груз до этой даты, больше не смогут перевозить товары через территорию ЕС.
Исключения распространяются на основные товары, такие как сельскохозяйственная и продовольственная продукция, гуманитарная помощь и энергия. Запрет также не распространяется на осуществляемый через Литву российский транзит в Калининградскую область.
Таможенный департамент (ТД) Литвы объявил в пятницу, что российские и белорусские перевозчики, которые должны были покинуть Литву до 16 апреля из-за санкций ЕС, смогут сделать это после этого срока. Такое решение было принято из-за скопившихся на границе длинных очередей выезжающих фур.