Страшная работа в Буче. Как под Киевом собирают и опознают тела погибших во время российской оккупации

Полицейские сняли отпечатки пальцев и сказали Владимиру и Сергею, что формальное опознание займет около месяца, но они могут не ждать и отвезти тело на кладбище для захоронения.

Трупы на кладбище Бучи, ожидающие обработки и захоронения Фото: BBC

Поскольку личность Виталия уже установили, тело сразу положили в гроб Фото: BBC

Не дожидаясь фургона, Владимир и Сергей снова осторожно погрузили тело Виталия на заднее сиденье своей машины и около часа везли его обратно в Бучу, мимо рядов разрушенных домов и улиц, на которых тела лежали неделями. На кладбище, где и так не оставалось места, на тонкой полоске земли вдоль дороги рыли новые могилы. Священник совершал над гробом погребальный обряд. Мать покойника рыдала. Неподалеку, за линией леса, раздались мощные взрывы - там уничтожали неразорвавшиеся боеприпасы. Владимир и Сергей въехали на кладбище и положили тело Виталия рядом с длинной вереницей мешков с трупами, лежавших прямо на земле.

Поскольку Виталия уже опознали и должны были похоронить здесь, в Буче, его сразу положили в простой деревянный гроб, обитый красной материей, и оставили в кирпичном здании на территории кладбища. Его похоронят через два дня.

Владимир и Сергей ушли с кладбища, и Владимир решил, что, хоть оно и находится далеко от их дома в Киеве, он купит там участок для своей жены Лили, матери Виталия, страдающей раком в последней стадии, чтобы, когда придет время, упокоить ее рядом с сыном.

Через два дня ясным холодным утром на кладбище в Буче собралась вся семья. Владимир и Сергей пошли в кирпичное здание, чтобы подготовиться к переносу гроба. Лиля сидела снаружи на скамейке среди мешков с трупами и курила. Гроб перенесли на каменный постамент, и семья собралась вокруг него, пока священник совершал погребальный обряд, а две пожилые женщины из церкви держали курильницу и пели. Затем тело Виталия на микроавтобусе с цифрой 200 на борту отвезли к одной из свежих могил вдоль дороги за пределами кладбища и похоронили. А Владимир все еще боролся с сомнениями. "Я пока надеюсь, что отпечатки пальцев покажут, что это не мой сын", - сказал он.

Семья собирается на небольшую панихиду по Виталию Фото: BBC

Виталия Брежнева похоронили в понедельник, 11 апреля, в свежей могиле у дороги Фото: BBC

В тот же день, вернувшись в заброшенную школу в Буче, полицейский Виталий Лобас сидел за школьной партой и внимательно слушал человека, который пришел к нему, чтобы попросить о помощи в поисках родственника. Ему рассказали, что тело нашли в братской могиле. Этот человек побывал у большой братской могилы у церкви, но там его отправили в полицию. Он хотел дать Лобасу фотографию, но Лобас объяснил, что так не делается. "Мы не можем ходить с этой фотографией в руках и вскрывать все мешки с трупами, - сказал он. - Понимаешь? Это займет слишком много времени".

Лобас объяснил, что неопознанные тела пришлось начинать хоронить, потому что в моргах не хватает места. Но он заверил мужчину, что отпечатки пальцев и фотографии снимаются со всех тел и будут храниться. "Тела хоронят, но информация о них остается, - сказал он. - Есть их фотографии".

Звонки продолжали поступать - труп на улице Яблунской, еще один труп возле школы. "Мы уже отработали эти два адреса, давайте следующие", - ответил Лобас. Достал сигарету и пошел на детскую площадку. По его словам, количество обнаруженных тел начинает снижаться. Может быть, скоро уже удастся, наконец, закончить эту работу. "У нас сейчас нет выходных, будем работать до тех пор, пока не соберем все тела", - сказал он, выбросив окурок. Его телефон снова зазвонил.