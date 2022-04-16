Фото ⟩ Недалеко от Хаапсалу продается мыза Киримяэ, полная восхитительного хлама
В письменных источниках мыза Киримяэ впервые упоминается в 1569 году. До национализации усадьба принадлежала Петру Лебедеву. Сохранившееся каменное здание было построено на рубеже XVII - XIX веков.
Сейчас мыза находится в частном владении. Здание выглядит устало, но местное сообщество превратило его в своего рода культурный центр, в котором проводятся театральные постановки и концерты.
Зданию требуется основательный ремонт. Электричество имеется, но центральное водоснабжение и канализация отсутствуют
На первом этаже восемь комнат, пять подсобных помещений и четыре коридора. Кроме того, есть просторный зал и комната с высокими потолками без определенного назначения, которую можно использовать по своему усмотрению. На мансардном этаже также восемь комнат, кухня и два коридора.
С объявлением о продаже можно ознакомиться ЗДЕСЬ.