Фото ⟩ Недалеко от Хаапсалу продается мыза Киримяэ, полная восхитительного хлама

В письменных источниках мыза Киримяэ впервые упоминается в 1569 году. До национализации усадьба принадлежала Петру Лебедеву. Сохранившееся каменное здание было построено на рубеже XVII - XIX веков.

Сейчас мыза находится в частном владении. Здание выглядит устало, но местное сообщество превратило его в своего рода культурный центр, в котором проводятся театральные постановки и концерты.

Мыза Киримяэ. Фото: KV.EE

Мыза Киримяэ. Фото: KV.EE

Зданию требуется основательный ремонт. Электричество имеется, но центральное водоснабжение и канализация отсутствуют

На первом этаже восемь комнат, пять подсобных помещений и четыре коридора. Кроме того, есть просторный зал и комната с высокими потолками без определенного назначения, которую можно использовать по своему усмотрению. На мансардном этаже также восемь комнат, кухня и два коридора.

Мыза Киримяэ. Фото: KV.EE

Мыза Киримяэ. Фото: KV.EE