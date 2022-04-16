Сб, 16.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Фото ⟩ Недалеко от Хаапсалу продается мыза Киримяэ, полная восхитительного хлама

rus.postimees.ee
Недалеко от Хаапсалу продается мыза Киримяэ, полная восхитительного хлама
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Мыза Киримяэ.
Мыза Киримяэ. Фото: KV.EE

Необычная мыза Киримяэ находится в пятнадцати километрах от Хаапсалу, передает портал Kodu

В письменных источниках мыза Киримяэ впервые упоминается в 1569 году. До национализации усадьба принадлежала Петру Лебедеву. Сохранившееся каменное здание было построено на рубеже XVII - XIX веков.

Сейчас  мыза находится в частном владении. Здание выглядит устало, но местное сообщество превратило его в своего рода культурный  центр, в котором проводятся театральные постановки и концерты.

Мыза Киримяэ.
Мыза Киримяэ. Фото: KV.EE
Мыза Киримяэ.
Мыза Киримяэ. Фото: KV.EE

Зданию требуется основательный ремонт.  Электричество имеется, но центральное водоснабжение и канализация отсутствуют

На первом этаже восемь комнат, пять подсобных помещений и четыре коридора. Кроме того, есть просторный зал и комната с высокими потолками без определенного назначения, которую можно использовать по своему усмотрению. На мансардном этаже также восемь комнат, кухня и два коридора.

Мыза Киримяэ.
Мыза Киримяэ. Фото: KV.EE
Мыза Киримяэ.
Мыза Киримяэ. Фото: KV.EE

С объявлением о продаже можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Ключевые слова
Наверх