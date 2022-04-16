Открываются «Дни эстонской музыки»

В этом году фестиваль пройдет в гибридной форме – концерты пройдут в концертных залах, а часть мероприятий будет также транслироваться через потоковое мультимедиа. Художественными руководителями сквозная тема - «Иначе».

Концерт открытия Дней эстонской музыки в Тарту проведут признанные исполнители своего поколения Улла Кригуль (орган) и Вирго Вельди (саксофон), которые работают вместе уже 17 лет.

Мярт-Маттис Лилль и Лехо Рубис проведут слушателей по дорожкам, где они познают атмосферу мелодии и ритмов многочисленных мест. Движение мелодии закончится в Тартуском ботаническом саду, где тему «Иначе» будут обсуждать преподаватель этнической архитектуры Вильяндиской Академии культуры Прийт-Калев Партс, архитектор Хельми Марие Лангсепп и лектор экологической политики Пирет Вахт, модерирует Мярт-Маттис Лилль.

Симфонический оркестр Тартуского университета выступит как в Тарту, так и в Таллинне, доход от продажи билетов на оба концерта переведут «В поддержку Украины». В Тарту выступит и Trio´95 (Роберт Траксманн, Марсель Йоханнес Китс, Расмус Андреас Китс), действующее с 2003 года. Новые произведения для трио сочинили Лийза Хыбепаппель, Юло Кригуль и Рейн Раннап.

В центре Арво Пярта состоится два концерта Дней эстонской музыки. Эстонско-шведский коллектив The Bright Future Ensemble на инструментах из утерянных традиций донесут в современном диалоге обработку древней музыки и мировую премьеру произведения Хелены Тульве. Также ансамбль исполнит новое произведение шведского композитора Бритты Бюстрем, инструментарием которого являются блок-флейта альт, клавесин, каннель и терменвокс.

В исполнении одной из самых ценимых пианисток Эстонии Ирины Захаренковой прозвучит целый ряд новых произведений. Эркки-Свен Тюйр спустя длинный промежуток времени написал сонату для фортепиано, свежее произведение для фортепиано сочинил и Тойво Тулев. Можно послушать игру Ирины и на клавесине: вдохновленную поэзией лунного света музыку Тыну Кырвитса, а также новое произведение Галины Григорьевой. Также состоится премьера двух произведений Майкла Бука – Etude C major и Shyness.

Концерт ERSO всегда является кульминацией Дней эстонской музыки. В этот раз дирижирует оркестром Каспар Мянд. Будет исполняться концерт для скрипки Расмуса Пуура, за что композитор в прошлом году удостоился премии LHV „Au-tasu“ за лучшее новое музыкальное произведение, солирует Ханс Кристиан Аавик – недавний победитель знаменитого международного конкурса. Также состоится премьера в Эстонии опуса Юри Рейнвера, кто в последнее время привлек на себя внимание своими симфоническими произведениями и операми, а также раннюю музыку предоставит Хелена Тульве. Новые произведения сочинили работающий в Америке и родом из Эстонии композитор Йонас Тарм и Тынис Кауманн.