В субботу открываются «Дни эстонской музыки»: фестиваль, который будет проходить до 24 апреля, познакомит публику с 32 специально написанными новыми произведениями выдающихся композиторов разных поколений.
Открываются «Дни эстонской музыки»
В этом году фестиваль пройдет в гибридной форме – концерты пройдут в концертных залах, а часть мероприятий будет также транслироваться через потоковое мультимедиа. Художественными руководителями сквозная тема - «Иначе».
Концерт открытия Дней эстонской музыки в Тарту проведут признанные исполнители своего поколения Улла Кригуль (орган) и Вирго Вельди (саксофон), которые работают вместе уже 17 лет.
Мярт-Маттис Лилль и Лехо Рубис проведут слушателей по дорожкам, где они познают атмосферу мелодии и ритмов многочисленных мест. Движение мелодии закончится в Тартуском ботаническом саду, где тему «Иначе» будут обсуждать преподаватель этнической архитектуры Вильяндиской Академии культуры Прийт-Калев Партс, архитектор Хельми Марие Лангсепп и лектор экологической политики Пирет Вахт, модерирует Мярт-Маттис Лилль.
Симфонический оркестр Тартуского университета выступит как в Тарту, так и в Таллинне, доход от продажи билетов на оба концерта переведут «В поддержку Украины». В Тарту выступит и Trio´95 (Роберт Траксманн, Марсель Йоханнес Китс, Расмус Андреас Китс), действующее с 2003 года. Новые произведения для трио сочинили Лийза Хыбепаппель, Юло Кригуль и Рейн Раннап.
В центре Арво Пярта состоится два концерта Дней эстонской музыки. Эстонско-шведский коллектив The Bright Future Ensemble на инструментах из утерянных традиций донесут в современном диалоге обработку древней музыки и мировую премьеру произведения Хелены Тульве. Также ансамбль исполнит новое произведение шведского композитора Бритты Бюстрем, инструментарием которого являются блок-флейта альт, клавесин, каннель и терменвокс.
В исполнении одной из самых ценимых пианисток Эстонии Ирины Захаренковой прозвучит целый ряд новых произведений. Эркки-Свен Тюйр спустя длинный промежуток времени написал сонату для фортепиано, свежее произведение для фортепиано сочинил и Тойво Тулев. Можно послушать игру Ирины и на клавесине: вдохновленную поэзией лунного света музыку Тыну Кырвитса, а также новое произведение Галины Григорьевой. Также состоится премьера двух произведений Майкла Бука – Etude C major и Shyness.
Концерт ERSO всегда является кульминацией Дней эстонской музыки. В этот раз дирижирует оркестром Каспар Мянд. Будет исполняться концерт для скрипки Расмуса Пуура, за что композитор в прошлом году удостоился премии LHV „Au-tasu“ за лучшее новое музыкальное произведение, солирует Ханс Кристиан Аавик – недавний победитель знаменитого международного конкурса. Также состоится премьера в Эстонии опуса Юри Рейнвера, кто в последнее время привлек на себя внимание своими симфоническими произведениями и операми, а также раннюю музыку предоставит Хелена Тульве. Новые произведения сочинили работающий в Америке и родом из Эстонии композитор Йонас Тарм и Тынис Кауманн.
На фестивале продолжатся два важных конкурса музыкального творчества, премиальный фонд предоставил LHV. Финальный концерт «Молодой композитор 2022» состоится в воскресенье 17 апреля в музыкальной школе им. Хейно Эллери. Лауреат премии «Премия LHV Новое сочинение 2022» выяснится 22 апреля во время концерта ERSO. EMTA Sinfionetta наряду с классическим репертуаром исполнит и композиции молодых композиторов 16 апреля на бесплатном концерте.
Репертуар Эстонского филармонического камерного хора является захватывающе международным, хором дирижирует певец и дирижер голландского происхождения Лодевик ван дер Рее. Состоится премьера произведения композитора Юри Рейнвере, работающего в Германии, также произведения Андруса Калласту, кто учился в Финляндии, также новое произведение уже много лет резидирующего в Эстонии иранского композитора Араша Язданиа. Выступит сербский аккордеонист Момир Новакович, который исполнит произведения Арне Нордхейма, Софии Губайдулины, Эркки-Свен Тюйра.
Блистающая на международных сценах молодая талантливая скрипачка Мари Пол вместе со своим партнером по ансамблю, признанным аккордеонистом Момиром Новаковичем, представят слушателям программу, состоящую из красочных мелодий (Эло Масинг, Расмус Пуур, Алиссон Круусмаа, Лазар Джерджевич, Миколай Майкусиак).
Таллинским камерным оркестром дирижирует многосторонний музыкант и дирижер Андрес Кальюсте. В добавок к новейшему творчеству (Алиссон Круусмаа, Юло Кригуль, Мадли Марйе Гильдеманн, Марианна Лийк), предлагается также эстонская классика от Эстер Мяги и Йаана Ряятса.
Ансамбль Общества эстонской электронной музыки на этот раз внедрится в проблемы техно музыки Эстонии, предложив настоящие неожиданности и жемчужины. На фоне исчезающей культуры CD настоящего слушатели анализируют потребности „Residentuu:rs 2022“. В ходе событий Скотт Миллер (США) совместно с Таави Керкимяе запишут при помощи дистанционной записи интерактивный альбом.
В этом году в программе фестиваля имеет место Theatrum театральное музыкальное представление. 23 апреля состоится премьера «разъедающий.пепел», композитором которого является Татьяна Козлова-Йоханнес, автором либретто и постановщик Лийз Колле, созданный на основе романа Маарья Кангро «Стеклянный ребенок».
Дни эстонской музыки состоятся в этом году в 43 раз. На Днях эстонской музыки можно послушать свежее творчество эстонских композиторов, программа охватывает известных музыкантов различных жанров и объединяет разные формы искусства. Фестиваль уравновешивает отечественное с зарубежным, камерность с масштабностью, и из года в год в программе фестиваля можно найти произведения выше жанров и стилей. И поэтому на Днях эстонской музыки среди зрителей можно встретить любителей различных жанров с чувствительным слухом и душой.