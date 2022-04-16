Фото: семь необычных винтовых лестниц

Дом Dede в Бельгии

Винтовая деревянная лестница находится в самом сердце дома с крестообразной планировкой. Спроектированная OYO Architects, она начинается в гостиной и ведет через круглый проем на второй этаж. Голый холодный бетон и мягкость дерева создают комбинацию, которая привлекает внимание и является сердцем дома Dede.

Arhitekt Tommy Randi kodu Taanis

Üle kuuesajast vineeriliistust kokku löödud keerdtrepp jääb silma juba enne majja astumist. Välisukse kõrval asuvast suurest aknast, näeb treppi juba kaugelt. See keerleb arhitekti kodus esimeselt teisele korrusele. Käsitööna valminud hele keerdtrepp mõjub betooni taustal kerge ja pehmena.

Дом архитектора Томми Рэнда в Дании

Винтовая лестница из более чем шестисот фанерных планок бросается в глаза еще до входа в дом. Она видна из большого окна рядом с входной дверью. Лестница ручной работы ведет на второй этаж дома архитектора и выглядит особенно легкой и мягкой на бетонном фоне.

Дом Casa Blanca в Перу

Как следует из названия, это очень светлый дом. Чтобы сбалансировать нейтральные тона интерьера, архитектор Мартин Дуланто спроектировал в центре дома оранжевую железобетонную лестницу, соединяющую три этажа.

Дом Casa Thomé Beira da Silva в Бразилии

Следующая винтовая лестница находится в Бразилии и спроектирована архитекторами студии Маркоса Бертольда. Массивную лестницу необычного вида, благодаря большим окнам, можно увидеть еще до входа в дом.

Квартира в доме Riverside Tower в Бельгии

Интерьер находящейся в Антверпене квартиры решен в стиле брутализма. Чтобы сбалансировать впечатление, архитекторы Studio Okami Architecten добавили в квартиру соединяющую этажи винтовую лестницу пастельно-голубого цвета. Она выполняет еще одну задачу: экономит площадь нижнего этажа.

Лофт Diego в Бразилии

Угольно-черная винтовая лестница не касается пола, а свисает вниз. Работа, созданная архитекторами Arquitetura Nacional, выполнена из стали и покрыта пластиком. «Парящая» в воздухе лестница делает комнату динамичной и захватывающей.

Дом в городе Хидасихиросима в Японии