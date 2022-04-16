NYT: США предоставят Украине противокорабельные ракеты

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники среди американских чиновников. После потопления Украиной российского ракетного крейсера "Москва" США решили удовлетворить эту просьбу, отмечает УНИАН.

На встрече в среду высокопоставленные чиновники Пентагона также попросили американских военных подрядчиков разработать предложения по дополнительным противокорабельным ракетам, которые США могли бы предоставить украинцам или американским союзникам.

Украинский удар по "Москве", флагмана Черноморского флота России, был яркой демонстрацией мощности противокорабельных ракет, запущенных с побережья, и он показал, сказал высокопоставленный чиновник Минобороны США, что запрос Украины на большее количество такого оружия был очень прозорливым".

Американские чиновники заявили, что "Москву" потопили не с помощью оружия американского производства, а с помощью двух украинских ракет "Нептун".

Перед ударом по "Москве", по словам высокопоставленного чиновника Минобороны, российский Черноморский флот мог "действовать относительно безнаказанно".

Однако теперь русские уже оттянули свои другие корабли дальше от побережья, сказал другой американский чиновник. Это может затруднить высадку любого десанта России на Одессу. По словам американских чиновников, остановка или сдерживание высадки десанта остается важной целью для Украины.

Чем дальше от побережья будут российские корабли, тем более ограниченной будет их поддержка наземных нападений на украинские города. Это может затруднить некоторые пушечные и ракетные атаки на Украину, однако не выведет более мощные ракеты России за пределы досягаемости.

По сообщению украинских властей, 13 апреля был нанесен ракетный удар по российскому крейсеру"Москва", участвовавший в захвате острова Змеиный. После удара на корабле сдетонировал боекомплект и начался пожар. Удар по крейсеру нанесли украинскими противокорабельными ракетами "Нептун".