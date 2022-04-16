Сб, 16.04.2022
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На ЧМ по фигурному катанию золото среди спортивных пар у Сафиной и Берулавы

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На ЧМ по фигурному катанию золото среди спортивных пар у Сафиной и Берулавы
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Карина Сафина и Лука Берулава, ЧМ в Монпелье 2022.
Карина Сафина и Лука Берулава, ЧМ в Монпелье 2022. Фото: JUAN MEDINA/REUTERS

Накануне в ледовом холле «Тондираба» состоялся прокат произвольной программы в рамках чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров. Победу одержала пара Карина Сафина - Лука Берулава (Грузия).

Это их первый большой титул в карьере. 

Они 18 баллов опередили ставшую второй австралийскую пару Анастасия Голубева - Эктор Йотопулос Мур. На третьем месте канадцы Брук Макинтош и Беньямин Мимар. Они уступили чемпионам более 30 баллов.

В ритм-танце лидерами стали брат и сестра Уна Браун — Гейдж Браун (США). Они со своим танцем в стиле хип-хоп установили новый личный рекорд в ​​66.98 балла. 

На втором месте в ритм-танце стала пара Натали Д'Алессандро — Брюс Уодделл (Канада). Третье место также у канадцев, пара Надя Башинска — Питер Бимон.

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