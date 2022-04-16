На ЧМ по фигурному катанию золото среди спортивных пар у Сафиной и Берулавы

Это их первый большой титул в карьере.

Они 18 баллов опередили ставшую второй австралийскую пару Анастасия Голубева - Эктор Йотопулос Мур. На третьем месте канадцы Брук Макинтош и Беньямин Мимар. Они уступили чемпионам более 30 баллов.

В ритм-танце лидерами стали брат и сестра Уна Браун — Гейдж Браун (США). Они со своим танцем в стиле хип-хоп установили новый личный рекорд в ​​66.98 балла.