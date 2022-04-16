РАУЛЬ РЕБАНЕ ⟩ Украинских детей нужно учить на европейском языке

Где бы ни оказались украинские беженцы во время этого исторического исхода, язык этой страны также является их естественным языком обучения. В Эстонии это эстонcкий язык, в Латвии - латышский, а во Франции - французский.

Изучение европейского языка означает, прежде всего, приобретение демократического мировоззрения. Никто не знает, как долго продлится их изгнание, но подавляющее большинство беженцев однажды вернутся домой. Самое ценное, что мы можем дать им здесь, — это понимание того, как устроено свободное государство. Что такое верховенство закона, как работают свободные СМИ, как работает демократия, как развивать свободу, как можно жить без коррупции и олигархов.

Даже короткое время в Эстонии может изменить жизнь и установки молодых талантливых людей. Перед лицом большой беды обучение происходит быстрее и эффективнее, и это время нужно использовать по максимуму. Уже само нахождение и общение здесь даст свой результат, потому что жизнь в другой среде учит незаметно, через поведенческие и культурные сигналы.

Друзья, обретенный здесь, станут основой для будущих рабочих контактов. Изменение культуры экономических отношений станет одной из важнейших задач нового украинского государства, и в настоящее время посредством обучения поколения беженцев этим занимается вся Европа.

Поэтому было бы большой ошибкой использовать для обучения украинских детей в Эстонии третий переходный язык, будь то русский, английский или китайский. Кто говорит по-русски - хорошо, но это никуда не пропадет. Однако, учитывая нынешние отношения и напряженность между двумя странами, поощрять обучение на русском языке в Эстонии было бы не только неэтично, но и неправильно с точки зрения информационной политики и политики безопасности. Наш долг - учить украинских детей жизни вЕвропе.