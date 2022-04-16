Компания ÖÖD Group сообщила, что ее доход от продаж по сравнению с первым кварталом прошлого года более чем утроился, пишет Postimees.
Эстонский производитель зеркальных домов утроил объемы продаж
По словам исполнительного директора производящей зеркальные дома компании ÖÖD Group Андреаса Тийка, реализованы интересные проекты в Гане, Мексике, США (Калифорния), Скандинавии, Нидерландах и Венгрии.
«Начало года было активным, и результаты первого квартала превзошли наши ожидания. Чтобы продолжить развитие, мы увеличили наши производственные мощности с 60 до 200 домов и переехали в производственные помещения большей площади. Мы вышли на новые рынки и получили первые крупные заказы из США и из Мексики», — сказал Тийк.
«Год также успешно начался для ÖÖD Hötel, заполняемость которого составляет в среднем 70%, а в Эстонии почти 90%», — добавил он.
На сегодняшний день доля ÖÖD Group в инвестиционной платформе Funderbeam выросла на 9,47%.
По словам Тийка, результаты первого квартала позволяют прогнозировать годовой доход от продаж зеркальных домов примерно в семь-восемь миллионов евро.