Эстонский производитель зеркальных домов утроил объемы продаж

По словам исполнительного директора производящей зеркальные дома компании ÖÖD Group Андреаса Тийка, реализованы интересные проекты в Гане, Мексике, США (Калифорния), Скандинавии, Нидерландах и Венгрии.

«Начало года было активным, и результаты первого квартала превзошли наши ожидания. Чтобы продолжить развитие, мы увеличили наши производственные мощности с 60 до 200 домов и переехали в производственные помещения большей площади. Мы вышли на новые рынки и получили первые крупные заказы из США и из Мексики», — сказал Тийк.

«Год также успешно начался для ÖÖD Hötel, заполняемость которого составляет в среднем 70%, а в Эстонии почти 90%», — добавил он.

На сегодняшний день доля ÖÖD Group в инвестиционной платформе Funderbeam выросла на 9,47%.