Превращенная в жилой дом церковь: кощунство или спасение?

Церковь, превращенная в жилой дом с тремя спальнями, находится в живописной деревне Чилкомптон. В последний раз это здание использовалось как церковь в 80-х годах прошлого века. Здание сначала пустовало, а затем было выставлено на продажу. Новым владельцем стал историк архитектуры и реставратор Уорик Родвелл. Вызывавшее священный трепет прихожан церковное здание стало теплым уютным домом для архитектора и его семьи, пишет Caters.

Гостиная. Фото: Caters News Agency / Scanpix

Кухня. Фото: Caters News Agency / Scanpix

Зданию почти 200 лет, и сейчас оно выглядит лучше, чем когда-либо. Всего здесь три спальни, а в ходе ремонта было сохранено максимально возможное количество оригинальных деталей, ведь Родвелл специализируется на ремонте сакральных зданий.

Спальня. Фото: Caters News Agency / Scanpix

Но все хорошее когда-то заканчивается, и теперь дом выставлен на продажу. Цена этого здания - 873 000 евро. Возможно, цена оправдана, ведь такие дома часто не продаются. Однако у покупателя должна быть в порядке нервная система, ведь, как всегда и бывает около церквей, во дворе дома находится старое кладбище.