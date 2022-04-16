Беженцы не принесли в Эстонию новых инфекционных вспышек

В то же время департамент констатировал рост заболеваемости некоторыми инфекционными заболеваниями, что, по мнению ведомства, является ожидаемым в сложившейся ситуации. «За последний месяц, например, увеличилась заболеваемость кишечными инфекциями. Это были спорадические случаи, все выявленные вспышки ограничены, роста заболеваемости среди местного населения нет», — сообщила Postimees медиасоветник Департамента здоровья Мерилин Верник.

«Озабоченность вызывают малое число обращений прибывших людей к врачам и отсутствие интереса к проверкам здоровья, что может увеличить риск распространения инфекционных заболеваний», — сказала она, добавив, что в целом симптомы серьезных инфекционных заболеваний серьезны, и если в Эстонии возникла бы проблема с распространением инфекционных заболеваний, увеличилось бы и число обращений к врачам.

По словам Верник, в стационарном лечении нуждались немногие беженцы. «На сегодняшний день около десяти процентов беженцев нуждались в медицинской помощи в пунктах приема», — сказала Верник.

"Профиль здоровья украинских военных беженцев в эпидемиологическом отношении отличается от эстонской общины, но прогнозы риска не реализовались", - подчеркнула она.

Основные причины обращения к врачу в настоящее время:

Тревожность (страх за благополучие близких, видение ужасов войны, страх за будущее) - психосоциальная кризисная помощь.

Признаки простуды (кашель, насморк, лихорадка, боли в мышцах) - симптоматическое лечение и тест на Covid-19.

Бытовые травмы (царапины, падения, ушибы) - большинству беженцев уже оказали первую помощь на польской границе, теперь раны обрабатывали, меняли повязки и так далее.

Необходимость рецепта (острые проблемы, а также необходимость держать под контролем хронические заболевания) - скорая помощь направляет людей ​​​​к поставщикам услуг. Проблема в том, что у людей нет денег на лекарства.

Беременность (куда обратиться для профилактического осмотра) - скорую помощь направляет в женскую консультацию Ида-Таллиннской центральной больницы или Ляэне-Таллиннской центральной больницы.

Хронические заболевания, которые обостряются, особенно проблемы с артериальным давлением.

Длительное лечение было прервано и его необходимо продолжать, например, лечение рака.