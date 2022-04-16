Cоставленные в связи с прибытием в Эстонию украинских беженцев прогнозы рисков на случай возможных новых вспышек вируса, не оправдались, заверяет Департамент здоровья.
Беженцы не принесли в Эстонию новых инфекционных вспышек
В то же время департамент констатировал рост заболеваемости некоторыми инфекционными заболеваниями, что, по мнению ведомства, является ожидаемым в сложившейся ситуации. «За последний месяц, например, увеличилась заболеваемость кишечными инфекциями. Это были спорадические случаи, все выявленные вспышки ограничены, роста заболеваемости среди местного населения нет», — сообщила Postimees медиасоветник Департамента здоровья Мерилин Верник.
«Озабоченность вызывают малое число обращений прибывших людей к врачам и отсутствие интереса к проверкам здоровья, что может увеличить риск распространения инфекционных заболеваний», — сказала она, добавив, что в целом симптомы серьезных инфекционных заболеваний серьезны, и если в Эстонии возникла бы проблема с распространением инфекционных заболеваний, увеличилось бы и число обращений к врачам.
По словам Верник, в стационарном лечении нуждались немногие беженцы. «На сегодняшний день около десяти процентов беженцев нуждались в медицинской помощи в пунктах приема», — сказала Верник.
"Профиль здоровья украинских военных беженцев в эпидемиологическом отношении отличается от эстонской общины, но прогнозы риска не реализовались", - подчеркнула она.
Основные причины обращения к врачу в настоящее время:
Тревожность (страх за благополучие близких, видение ужасов войны, страх за будущее) - психосоциальная кризисная помощь.
Признаки простуды (кашель, насморк, лихорадка, боли в мышцах) - симптоматическое лечение и тест на Covid-19.
Бытовые травмы (царапины, падения, ушибы) - большинству беженцев уже оказали первую помощь на польской границе, теперь раны обрабатывали, меняли повязки и так далее.
Необходимость рецепта (острые проблемы, а также необходимость держать под контролем хронические заболевания) - скорая помощь направляет людей к поставщикам услуг. Проблема в том, что у людей нет денег на лекарства.
Беременность (куда обратиться для профилактического осмотра) - скорую помощь направляет в женскую консультацию Ида-Таллиннской центральной больницы или Ляэне-Таллиннской центральной больницы.
Хронические заболевания, которые обостряются, особенно проблемы с артериальным давлением.
Длительное лечение было прервано и его необходимо продолжать, например, лечение рака.
В странах, которые приняли в несколько раз больше беженцев из Украины, чем Эстония, крупных вспышек инфекционных заболеваний тоже не наблюдается. «Существующие вспышки инфекции, например вызванные норовирусом, не вышли за обычные сезонные масштабы, особенно если учесть, что в центрах размещения хорошие условия для распространения», — отметила Верник.
Семейный врач Тартуского центра семейной медицины Ранилинна Марье Оона рассказала Postimees, что в их центр обращалось не так много украинских военных беженцев. «Но насколько я знаю из собственного опыта, и мы обсуждали это с членами государственной экспертной комиссии по иммунопрофилактике, не было случаев инфекционных заболеваний, которых у нас в Эстонии и так бы не было», — сказала Оона.
Семейный врач сказала, что проблемы со здоровьем беженцев в основном связаны со стрессом и переживаниями, а также с хроническими заболеваниями. «Было несколько случаев ротавируса у детей, но он есть и у нас в Эстонии. Есть люди, зараженные коронавирусом, но они есть и у нас в Эстонии», — добавила Оона.
Хотя член парламентской фракции Эстонской консервативной народной партии и заместитель председателя партии Март Хельме высказал в Рийгикогу мнение, что, помимо завоза инфекционных заболеваний из Украины в Эстонию, женщины, бежавшие из Украины, могут заниматься здесь проституцией, по данным Департамента полиции и погранохраны, никто в Эстонии не пытался вербовать беженцев для секс-работы.
На данный момент Эстония приняла более 30 000 украинских военных беженцев, большинство из которых - женщины и дети. «Государство и многие жители Эстонии делают все возможное, чтобы люди, бежавшие от войны, были в безопасности в нашей стране», — сказал Postimees ведущий следователь по борьбе с организованной преступностью уголовного бюро Пыхьяской префектуры Ардо Ранне.
«Всегда существует вероятность вовлечения молодых людей в проституцию, но сейчас мы считаем эту угрозу в Эстонии минимальной», - добавил он.
По словам Ранне, пока не поступало никаких сигналов о том, чтобы кто-то уже пытался вербовать беженцев для занятия проституцией. «Мы делаем все возможное, чтобы этого не произошло и в будущем», — добавил он.
В то же время в полицию поступали намеки на то, что некоторые европейские страны пытались завербовать беженок из Украины в качестве проституток.
Ранне рассказал, что сегодня такое общение происходит в основном через различные коммуникационные приложения, например, в группах Telegram. «Департамент полиции и погранохраны тщательно следит за социальными сетями и делает все возможное, чтобы беженцы не попадали в дополнительные опасные ситуации», — сказал следователь полиции.
Департамент полиции и погранохраны проводит превентивную информационно-разъяснительную работу в развлекательных заведениях для взрослых, чтобы сократить возможности найма уязвимых целевых групп, включая беженцев.
«Например, мы связались с несколькими стриптиз-клубами в Таллинне, которые искали работников среди украинских военных беженцев. Некоторые из них уже сами осознали, что вербовка военных беженцев не была хорошо продуманной или этичной идеей, и мы надеемся, что другие это поймут, — сказал Ранне. — Мы активно поддерживаем связь с компаниями, работающими в сфере развлечений для взрослых, и надеемся на их понимание».
Полиция общается с беженцами в гостиницах и через другие контакты, по возможности им выдаются информационные листовки на украинском, русском и английском языках. Они знакомят с опасностями торговли людьми, о том, как определять опасные ситуации и куда обращаться за помощью. В связи с торговлей людьми, а также проституцией и связанной с ней преступностью создан адрес электронной почты thb.info@politsei.ee, куда ожидаются любые сигналы, касающиеся этой сферы. На этот адрес можно писать и анонимно - информация в любом случае дойдет до нужного специалиста.