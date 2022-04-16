Россия объявила о "спецоперации" в космосе: будут сбивать спутники Илона Маска

По его словам, такой приказ связан с новыми данными генерального штаба Российской Федерации. Согласно полученным данным, наведение и корректировка огня по флагману черноморского флота - крейсеру «Москва», осуществлялась с помощью группировки спутников Starlink (компании SpaceX).

Медведев сообщил, что для обеспечения безопасности всех подразделений участвующих в специальной военной операции, верховным главнокомандующим был отдан приказ об уничтожении группировки спутников Starlink, находящейся над территорией Российской Федерации, зоны проведения специальной военной операции и черноморского

"Россия не занимается милитаризацией космоса, но и не позволит это делать другим", - отметил он.