Глава правящей российской партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил о приказе руководства РФ об уничтожении в космосе группы спутников Starlink, принадлежащих компании известного миллиардера Илона Маска. Заявление Медведева обнародовал официальный сайт партии.
Россия объявила о "спецоперации" в космосе: будут сбивать спутники Илона Маска
По его словам, такой приказ связан с новыми данными генерального штаба Российской Федерации. Согласно полученным данным, наведение и корректировка огня по флагману черноморского флота - крейсеру «Москва», осуществлялась с помощью группировки спутников Starlink (компании SpaceX).
Медведев сообщил, что для обеспечения безопасности всех подразделений участвующих в специальной военной операции, верховным главнокомандующим был отдан приказ об уничтожении группировки спутников Starlink, находящейся над территорией Российской Федерации, зоны проведения специальной военной операции и черноморского
"Россия не занимается милитаризацией космоса, но и не позволит это делать другим", - отметил он.
Крейсер "Москва" был подбит украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" 13 апреля. 14 апреля Минобороны РФ признало потерю флагмана, сообщив, что он затонул из-за шторма при буксировке в порт Севастополя. В России ранее заявили о взрыве боезапаса корабля и пожаре, но причину инцидента упорно не называют вслух.