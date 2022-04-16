Коронавирус выявлен у 259 жителей Эстонии, скончались трое

По состоянию на утро 16 апреля в больницах находится 223 пациента с коронавирусом. Из них 89 человек нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 53 человека, или 59,6% не были вакцинированы, а 36, или 40,4% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализировали в среднем по 0,6 вакцинированных человек в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 1,5 невакцинированных в день.

За сутки в больницах открыли 13 новых историй болезни, из которых в семи случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней ежедневно госпитализировали 10,42 пациента с симптомами COVID-19. Скончались три человека с коронавирусом, двое из которых не были вакцинированы: 83-летний мужчина, 86-летняя женщина и 91-летний мужчина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 33 вакцинированных человек в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 37 невакцинированных в день.