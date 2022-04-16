Мэр Тарту: было бы правильно запустить рижский поезд в 2023 году

Железнодорожное сообщение Тарту-Рига было бы правильно восстановить во время летнего туристического сезона 2023 года, чтобы линия была проработана к началу 2024 года, в котором Тарту будет объявлен культурной столицей Европы, сказал мэр Тарту Урмас Клаас после своего предпасхального визита в Ригу. Об этом пишет Tartu Postimees.