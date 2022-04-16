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Мэр Тарту: было бы правильно запустить рижский поезд в 2023 году

Юри Саар
Мэр Тарту: было бы правильно запустить рижский поезд в 2023 году
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Тарту надеется, что железнодорожная линия Рига-Валка будет продлена до Тарту не позднее 2024 года.
Тарту надеется, что железнодорожная линия Рига-Валка будет продлена до Тарту не позднее 2024 года. Фото: Arvo Meeks

Железнодорожное сообщение Тарту-Рига было бы правильно восстановить во время летнего туристического сезона 2023 года, чтобы линия была проработана к началу 2024 года, в котором Тарту будет объявлен культурной столицей Европы, сказал мэр Тарту Урмас Клаас после своего предпасхального визита в Ригу. Об этом пишет Tartu Postimees.

Клаас сказал, что из железнодорожных операторов быстрее всех наладить соединение могла бы латвийская железнодорожная компания Pasažieru vilciens, для которой, по сути, речь шла бы о продлении маршрута Рига-Валка.

Согласно действующему графику, время в пути из Тарту в Ригу составит 3 часа 50 минут, время поездки можно чуть сократить за счет меньшего количества остановок.

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