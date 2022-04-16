Фото ⟩ До и после: как создать дома пространство для хобби и творческой работы

Cоветами, как переоборудовать и оснастить место, отведенное для хобби, делится Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA.

Фото: Ikea

У членов этой семьи есть интересное и необычное увлечение. Они создают миниатюры - различных персонажей из сказок и мультфильмов, всевозможные предметы и декорации. Несмотря на то, что для этого хобби отведена отдельная комната, места для работы и хранения материалов не хватало. Основное рабочее пространство было тесным, не имело достаточного освещения, потенциал комнаты использовался не полностью.

Создайте отдельные места для работы и отдыха

По мнению дизайнера интерьеров IKEA, пространство, предназначенное для хобби, должно быть не только практичным и оснащенным всем необходимым для создания и поддержания порядка, но также иметь уголок для отдыха и получения вдохновения. Так, если позволяет площадь, прежде всего следует, как советует дизайнер, разделить комнату, создав отдельные места для работы и отдыха.

Комната до преобразования. Фото: Ikea

В комнате для семейного хобби специалист по интерьеру создал два пространства с помощью открытой стеллажной системы, послужившей и разделителем, и удобным местом для хранения вещей. «Таким способом можно разделить пространство различных помещений: спальни, гостиной, офиса. Стеллажи могут иметь различную высоту, а также крепиться на потолке, что позволяет использовать пространство между стеллажом и потолком», — объясняет специалист.

Фото: Ikea

В рабочей зоне дизайнер интерьера создал два места, чтобы заниматься любимым делом могли одновременно более, чем один человек. Дизайнер выбрал комплект столиков, один из которых ниже другого и подходит для работы сидя. Второй, повыше, снабжен колесиками, поэтому легко перемещается с места на место. Он также имеет достаточно большую поверхность, чтобы работать за ним могла одновременно вся семья. Комфортные кресла, размещенные в зоне отдыха, позволяют сделать перерыв в работе, расслабиться и набраться вдохновения. Обратите внимание на освещение: в рабочей зоне свет ярче, в зоне отдыха - мягче и теплее.

Наведите порядок и организуйте пространство

«Хранение вещей и организация домашнего пространства у многих вызывают трудности. Рациональное расположение вещей в зоне хобби имеет весьма важное значение, особенно, если приходится оборудовать эту зону в местах общего пользования, например, в гостиной. Вещи должны быть размещены так, чтобы их можно было при необходимости легко прятать и находить. Коробок не бывает слишком много», — отмечает дизайнер интерьеров.

После преобразования. Фото: Ikea

В пространстве для семейного хобби для хранения различных предметов и материалов используются несколько стеллажных систем. На открытых полках дизайнер интерьера предложил установить непрозрачные ящики одного цвета, что вносит в интерьер гармонию.

Используйте все пространство

Следует подумать, как лучше использовать потенциал пространства с учетом его назначения. Чаще всего остается неиспользованным пространство между мебелью и потолком. В этом случае рекомендуется разместить у стены мебельную систему, высота которой регулируется индивидуально. Система может достигать потолка, что позволяет полностью использовать пространство над ней. На свободных участках стены можно установить настенные панели с отверстиями для крепления различных полок и ящиков - так они будут занимать меньше места. Если требуется хранить относительно тяжелые вещи, то прекрасным выбором станет металлический комод.

Обновляйте интерьер интересными решениями

Комната для занятий хобби после преобразования. Фото: Ikea

Дизайнер интерьеров рекомендует не бояться импровизировать. Используйте нестандартные решения, элементы дизайна и аксессуары. Например, не всегда следует избегать темной мебели. Для создания баланса в этой предназначенной для хобби комнате специалист выбрал белый открытый разделительный стеллаж, создающий ощущение воздушности пространства. Дизайнер интерьера предлагает шкафы с дверцами, позволяющими создать в комнате гармоничный вид и спрятать предметы, сочетать с открытыми полками. Комбинируйте предметы из различных материалов. Например, книжные полки со стеклянными дверцами можно объединить с деревянной мебелью, создающей ощущение тепла и уюта.

«Чтобы придать комнате характерные черты, я добавил привлекательные и одновременно функциональные аксессуары. Вместительные плетеные корзины не занимают много места и не создают впечатления перегруженности полки. Кроме того, они привносят в комнату покой и уют. Вешалки для брюк можно использовать не только по их прямому назначению, но и для развешивания эскизов, открыток и распечаток тематических коллажей, создающих настроение», — делится вдохновляющими идеями Кастро.