Находясь дома, мы посвящаем время всевозможным делам. В последние годы дом стал для нас также местом для хобби и творческого самовыражения. Какое бы место вы ни отвели для этих занятий, отдельную комнату или часть гостиной, важную роль играют его оснащение и дизайн интерьера.
Фото ⟩ До и после: как создать дома пространство для хобби и творческой работы
Cоветами, как переоборудовать и оснастить место, отведенное для хобби, делится Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA.
У членов этой семьи есть интересное и необычное увлечение. Они создают миниатюры - различных персонажей из сказок и мультфильмов, всевозможные предметы и декорации. Несмотря на то, что для этого хобби отведена отдельная комната, места для работы и хранения материалов не хватало. Основное рабочее пространство было тесным, не имело достаточного освещения, потенциал комнаты использовался не полностью.
Создайте отдельные места для работы и отдыха
По мнению дизайнера интерьеров IKEA, пространство, предназначенное для хобби, должно быть не только практичным и оснащенным всем необходимым для создания и поддержания порядка, но также иметь уголок для отдыха и получения вдохновения. Так, если позволяет площадь, прежде всего следует, как советует дизайнер, разделить комнату, создав отдельные места для работы и отдыха.
В комнате для семейного хобби специалист по интерьеру создал два пространства с помощью открытой стеллажной системы, послужившей и разделителем, и удобным местом для хранения вещей. «Таким способом можно разделить пространство различных помещений: спальни, гостиной, офиса. Стеллажи могут иметь различную высоту, а также крепиться на потолке, что позволяет использовать пространство между стеллажом и потолком», — объясняет специалист.
В рабочей зоне дизайнер интерьера создал два места, чтобы заниматься любимым делом могли одновременно более, чем один человек. Дизайнер выбрал комплект столиков, один из которых ниже другого и подходит для работы сидя. Второй, повыше, снабжен колесиками, поэтому легко перемещается с места на место. Он также имеет достаточно большую поверхность, чтобы работать за ним могла одновременно вся семья. Комфортные кресла, размещенные в зоне отдыха, позволяют сделать перерыв в работе, расслабиться и набраться вдохновения. Обратите внимание на освещение: в рабочей зоне свет ярче, в зоне отдыха - мягче и теплее.
Наведите порядок и организуйте пространство
«Хранение вещей и организация домашнего пространства у многих вызывают трудности. Рациональное расположение вещей в зоне хобби имеет весьма важное значение, особенно, если приходится оборудовать эту зону в местах общего пользования, например, в гостиной. Вещи должны быть размещены так, чтобы их можно было при необходимости легко прятать и находить. Коробок не бывает слишком много», — отмечает дизайнер интерьеров.
В пространстве для семейного хобби для хранения различных предметов и материалов используются несколько стеллажных систем. На открытых полках дизайнер интерьера предложил установить непрозрачные ящики одного цвета, что вносит в интерьер гармонию.
Используйте все пространство
Следует подумать, как лучше использовать потенциал пространства с учетом его назначения. Чаще всего остается неиспользованным пространство между мебелью и потолком. В этом случае рекомендуется разместить у стены мебельную систему, высота которой регулируется индивидуально. Система может достигать потолка, что позволяет полностью использовать пространство над ней. На свободных участках стены можно установить настенные панели с отверстиями для крепления различных полок и ящиков - так они будут занимать меньше места. Если требуется хранить относительно тяжелые вещи, то прекрасным выбором станет металлический комод.
Обновляйте интерьер интересными решениями
Дизайнер интерьеров рекомендует не бояться импровизировать. Используйте нестандартные решения, элементы дизайна и аксессуары. Например, не всегда следует избегать темной мебели. Для создания баланса в этой предназначенной для хобби комнате специалист выбрал белый открытый разделительный стеллаж, создающий ощущение воздушности пространства. Дизайнер интерьера предлагает шкафы с дверцами, позволяющими создать в комнате гармоничный вид и спрятать предметы, сочетать с открытыми полками. Комбинируйте предметы из различных материалов. Например, книжные полки со стеклянными дверцами можно объединить с деревянной мебелью, создающей ощущение тепла и уюта.
«Чтобы придать комнате характерные черты, я добавил привлекательные и одновременно функциональные аксессуары. Вместительные плетеные корзины не занимают много места и не создают впечатления перегруженности полки. Кроме того, они привносят в комнату покой и уют. Вешалки для брюк можно использовать не только по их прямому назначению, но и для развешивания эскизов, открыток и распечаток тематических коллажей, создающих настроение», — делится вдохновляющими идеями Кастро.
Галерея: До и после - как создать дома пространство для хобби и творческой работы