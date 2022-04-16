Фото ⟩ Только что построенный дом на Сааремаа готов принять заботливых хозяев

Двухэтажный бревенчатый дом расположен на участке площадью 8021 м2. На первом этаже дома находится открытая кухня-гостиная, ванная, сауна на дровах и спалья. На втором этаже две спальни, небольшое подсобное помещение и балкон. Перед домом большая терраса. На участке также есть еще строение.

Отопление электрическое, но под полом проложены и водопроводные трубы, а это значит, что при желании и необходимости в доме можно установить воздушно-водяной подогрев полов. По периметру участка высажена живая изгородь, кроме того, здесь растут великолепные сосны и березы. Недвижимость находится в одиннадцати километрах от Курессааре и подходит для круглогодичного проживания. Кстати, песчаный пляж Мяндъяла находится всего в 500 метрах!