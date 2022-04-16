Много фото ⟩ Огород на балконе: вырастим в городе фрукты и овощи

Если покупать загородный участок вы пока не планируете, но при этом мечтаете о саде и урожае, выращенном своими руками, устройте огород на балконе или лоджии. Плодоносящие растения очень явно проявляют реакцию на вашу заботу и дают возможность увидеть, что ваш труд дает ощутимый результат.

Конечно, на городской лоджии или балконе вы вряд ли достигнете больших урожаев — для этого все же придется обзавестись участком. Но порадовать себя салатом из собственных овощей и даже свежими ягодами вам вполне под силу! Итак, что посадить на балконе или лоджии?

Уровень «Новичок»: витаминная грядка

Она не потребует особых хлопот и большого пространства, зато обеспечит вас свежей зеленью и пряными травами. Такая грядка легко разместится и на самом маленьком балконе, и даже на подоконнике. Можно посадить укроп, петрушку, кинзу, базилик, лук и салаты. Если у вас уже есть ящики с цветами — пышная плодоносная зелень их вполне заменит.

Уровень «Медиум»: огород

Начните выращивать овощи. Выбирайте ассортимент и объемы, исходя из размеров балкона и времени, которое вы готовы затратить. Отныне в вашем меню всегда будут свежие витаминные салаты и гарниры! Прекрасно дополнит такой мини-огород в квартире и садовая земляника.

Уровень «Профи»: фруктовый сад

Уверены в своих силах? Попробуйте создать в городской квартире настоящий фруктовый сад. И пусть здесь не заблудишься среди пышных крон — уютный уголок уединения и наслаждения спелыми фруктами вам обеспечен.

Место для грядки

Для витаминной грядки с зеленью подойдет любое светлое место внутри квартиры. Для более объемного огорода, а тем более сада, лучше выбирать лоджию или городскую террасу.

На открытом балконе лучше ограничиться зеленью и невысокими кустовыми овощами — из-за возможного сильного ветра, который навредит растениям или даже опрокинет их. Кроме того, перекрытия балконов, как правило, рассчитаны на меньшую нагрузку, поэтому не советуем размещать там тяжелые объемные контейнеры и высаживать деревья. Особенно это касается старого жилищного фонда. Прежде чем разбивать огород на балконе, проверьте его состояние и прочность.

Сторона света

Важное значение имеет ориентация лоджии. Для огорода лучше всего будет выход на юго-восток, юг или юго-запад. Хотя южный балкон совершенно точно придется немного «притенить».

Но если балкон в вашей квартире смотрит на другие стороны света — не отчаивайтесь. Можно выращивать помидоры и перцы на северной лоджии. Но в этом случае не стоит рассчитывать на слишком богатые урожаи.