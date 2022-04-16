В 2020 году вид на жительство в ЕС был у 1,35 млн украинцев

Чуть более миллиона граждан Украины обладали видом на жительство сроком более 12 месяцев. Больше всего украинских граждан с видом на жительство в Чехии (15 украинцев на тысячу населения). За Чехией следовали Польша (13 на тысячу населения), Литва (11) и Эстония (10), сообщает Eurostat.

Меньше всего граждан Украины с видом на жительство в Румынии — там их 0,1 на тысячу населения. За Румынией следовали Франция (0,2) и Нидерланды (0,4).

В 2020 году украинским гражданам выдали 601 240 видов на жительство, в том числе 464 730 видов на жительство (77 процентов) впервые и на срок менее 12 месяцев. 136 510 человек (23 процента) получили вид на жительство сроком не менее 12 месяцев.