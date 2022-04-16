В Нарве произвела "фурор" театральная постановка известной российской актрисы Юлии Ауг: реклама спектакля на тему войны в Украине содержит нецензурную лексику.
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*** ВОЙНЕ ⟩ Афиша антивоенной театральной постановки возмутила нарвитян: "Требуем удаления плакатов!"
Афиша антивоенной театральной постановки возмутила нарвитян: "Требуем удаления плакатов!"
Афиша спектакля гласит "Х** войне" и "М*** sõda". Именно она вызвала негодование общественной организации, объединяющей родителей нарвских детей.
Они составили публичное обращение, в котором апеллируют как к руководству театра и постановщику, так и к властям города и страны.