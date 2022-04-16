ВОЙНЕ ⟩ Афиша антивоенной театральной постановки возмутила нарвитян: "Требуем удаления плакатов!"

Афиша спектакля гласит "Х** войне" и "М*** sõda". Именно она вызвала негодование общественной организации, объединяющей родителей нарвских детей.

Они составили публичное обращение, в котором апеллируют как к руководству театра и постановщику, так и к властям города и страны.