Война РФ против Украины: как поселок Макаров приходит в себя после боев

Поселок Макаров долгое время был ареной боев между украинской армией и российскими войсками. В течение марта, когда войска РФ наступали северо-западнее Киева, этот населенный пункт несколько раз переходил под контроль то одной, то другой сторон. Поселок находился под постоянными обстрелами артиллерии.

Ряду иностранных и украинских журналистов, в том числе корреспонденту DW, в Макарове продемонстрировали последствия активных боеви показали, как этот населенный пункт возвращается к мирной жизни. Жители Макаровской территориальной общины пока возвращаться домой не спешат - в Макарове и близлежащих населенных пунктах находятся только 20 процентов местных жителей, говорит начальник местной полиции Александр Омельяненко, сопровождающий представителей массмедиа в поездке по региону.

Макаров разрушен на 40 процентов

Многим людям, собственно, и некуда возвращаться - в Макарове, где до войны проживало около 10 тысяч человек, уничтожены многие жилые дома, детские сады, больница. По предварительным подсчетам местных властей, поселок разрушен примерно на 40 процентов.

"Вот так пришли "братья" нас освобождать", - говорит Михаил. Вернувшись в поселок, он увидел свой дом без крыши, второго этажа и части фасада. Вероятно, в него попал артиллерийский снаряд.

Передвигаться по поселку опасно из-за большого количества мин, говорит Михаил. "Только сегодня ехал заправлять автомобиль. На выезде из Макарова в сторону Липовки сам увидел четыре мины на обочине дороги", - рассказывает мужчина. По его словам, в Макарове почти ничего не работает - только накануне открыли один продуктовый магазин.

Несмотря на то, что с момента освобождения северо-западных районов Киевской области от российских войск прошло уже более двух недель, в населенных пунктах, в частности в Макарове, до сих пор отсутствует водо-, газо- и электроснабжение.

Как объясняют в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), сложности заключаются в том, что объекты критической инфраструктуры тех районов Киевщины, где находились российские войска, заминированы. Спикер управления ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан отмечает, что в Макарове "уже отработана почти вся территория" и изъято более тысячи взрывоопасных предметов. На территории района продолжают работать более 20 расчетов ГСЧС со всей Украины.

200 домов разрушены полностью, 600 - частично

Правоохранительные органы вместе с сотрудниками ГСЧС ежедневно обнаруживают тела погибших жителейи фиксируют разрушение жилых домов и инфраструктуры, указывает руководитель местной полиции. "По предварительным подсчетам, на территории Макарова более 200 домов разрушены полностью и более 600 домов получили частичные повреждения, но сбор информации продолжается, поэтому это не окончательный подсчет", - говорит Омельяненко.

Больше всего жертв среди гражданского населения на территории Макаровской объединенной общины зафиксировано в самом Макарове - 23 погибших и в селе Андреевка - 22 жертвы. "Работа по выявлению погибших продолжается: под завалами домов, а также на неисследованных территориях, полевых зонах и в лесах", - добавляет Омельяненко.

При этом он отмечает, что уже установлены факты расстрелов и пыток людей российскими военными. "Оккупанты убивали людей, расстреливали мирные колонны, которые двигались по согласованным эвакуационным коридорам. В результате погибали и взрослые, и дети", - говорит Омельяненко и добавляет, что значительное количество гражданского населения погибло также в результате применения артиллерии.

Хаотические обстрелы жилых домов

Российские войска, которые проходили населенные пункты в направлении Киева, производили хаотические обстрелы жилых домов, рассказывает начальник следственного отдела Бучанского райуправления полиции Киевщины Анатолий Котяш.

Журналистов привозят на место работы одной из следственно-оперативных групп в селе Вабля недалеко от Макарова. Там, в дворе частного дома, проводят эксгумацию двух тел - женщины и ее сына, которые, по словам правоохранителей, погибли в результате обстрела улицы.

"В момент обстрела женщина с сыном находились во дворе, а ее муж - за домом, он остался жив. После этого события мужчина вступил в ряды Вооруженных сил Украины", - рассказывает Котяш.