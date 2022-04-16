ГАЛЕРЕЯ ⟩ Защитники природы провели в центре Таллинна акцию против вырубки лесов

Участники акции протестовали против вторжения местной лесной промышленности в эстонские леса в то время, когда все взоры обращены на Украину.

В описании мероприятия, размещенном в соцсетях, организаторы говорят, что их воля и пожелание заключаются в том, чтобы объемы вырубки лесов были немедленно сокращены, и птицы могли спокойно гнездиться.

«Эстонские леса сейчас вырубаются быстрее, чем природа всей нашей родины восстанавливается после вырубки. Ущерб окружающей среде и природным ресурсам должен быть немедленно остановлен», — написали организаторы, добавив, что все вместе мы еще можем остановить "узаконенное мародерство" в эстонских лесах, пока не стало слишком поздно.