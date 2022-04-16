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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Защитники природы провели в центре Таллинна акцию против вырубки лесов

Тарво Мадсен Сандер Ильвест
Защитники природы провели в центре Таллинна акцию против вырубки лесов
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На площади Вабадузе в Таллинне прошла демонстрация «Лес – свобода эстонского народа», организованная некоммерческими объединениями Eesti Metsa Abiks и Fridays For Future, пишет Postimees.

Участники акции протестовали против вторжения местной лесной промышленности в эстонские леса в то время, когда все взоры обращены на Украину.

В описании мероприятия, размещенном в соцсетях, организаторы говорят, что их воля и пожелание заключаются в том, чтобы объемы вырубки лесов были немедленно сокращены, и птицы могли спокойно гнездиться.

«Эстонские леса сейчас вырубаются быстрее, чем природа всей нашей родины восстанавливается после вырубки. Ущерб окружающей среде и природным ресурсам должен быть немедленно остановлен», — написали организаторы, добавив, что все вместе мы еще можем остановить "узаконенное мародерство" в эстонских лесах, пока не стало слишком поздно.

«Ущерб природе Эстонии и желание лесной промышленности игнорировать покой птиц ценой жизни десятков тысяч молодых птиц неприемлемы в культурном обществе», — говорится в обращении.

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