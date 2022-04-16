Эва-Мария Лийметс: я не поддерживаю составление списка пропутинских артистов

"Я не поддерживаю составление отдельных именных списков. Если мы составим список из пятнадцати лиц, то сможет ли шестнадцатый или восемнадцатый человек, который не попал в этот список, приехать в Эстонию?" - задала вопрос Эва-Мария Лийметс.