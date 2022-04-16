Неделю назад вице-мэр Таллинна Каарел Оя направил министру иностранных дел Эве-Марии Лийметс заявление, в котором просил правительство ввести санкции в отношении артистов, оправдывающих российскую агрессию на Украине, пишет Rus.ERR.
Эва-Мария Лийметс: я не поддерживаю составление списка пропутинских артистов
Эва-Мария Лийметс: я не поддерживаю составление списка пропутинских артистов
"Я не поддерживаю составление отдельных именных списков. Если мы составим список из пятнадцати лиц, то сможет ли шестнадцатый или восемнадцатый человек, который не попал в этот список, приехать в Эстонию?" - задала вопрос Эва-Мария Лийметс.
"Мы не составляли публичных именных списков и на данный момент не считаем это оправданным. Мы предполагаем, что организаторы сами возьмут на себя ответственность", - сказала Лийметс, отметив, что, по ее мнению, списки не решат проблемы.
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