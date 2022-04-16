Сб, 16.04.2022
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Эва-Мария Лийметс: я не поддерживаю составление списка пропутинских артистов

rus.postimees.ee
Эва-Мария Лийметс: я не поддерживаю составление списка пропутинских артистов
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Эва-Мария Лийметс.
Эва-Мария Лийметс. Фото: Sander Ilvest

Неделю назад вице-мэр Таллинна Каарел Оя направил министру иностранных дел Эве-Марии Лийметс заявление, в котором просил правительство ввести санкции в отношении артистов, оправдывающих российскую агрессию на Украине, пишет Rus.ERR.

"Я не поддерживаю составление отдельных именных списков. Если мы составим список из пятнадцати лиц, то сможет ли шестнадцатый или восемнадцатый человек, который не попал в этот список, приехать в Эстонию?" - задала вопрос Эва-Мария Лийметс.

"Мы не составляли публичных именных списков и на данный момент не считаем это оправданным. Мы предполагаем, что организаторы сами возьмут на себя ответственность", - сказала Лийметс, отметив, что, по ее мнению, списки не решат проблемы.

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