В воскресенье электроэнергия будет самой дешевой за эту неделю

Электроемкие работы лучше оставить на период с 14 до 17 часов, когда киловатт-час энергии будет стоить меньше, чем 2 цента.

Хотя завтра электроэнергия будет самой дешевой за эту неделю, в прошлое воскресенье электричество было еще дешевле - в среднем всего 1,49 цента за киловатт-час.