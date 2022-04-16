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В воскресенье электроэнергия будет самой дешевой за эту неделю

rus.postimees.ee
В воскресенье электроэнергия будет самой дешевой за эту неделю
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Elekter.
Elekter. Фото: Anthony Indraus/ Unsplash

Средняя цена электроэнергии на рынке электроэнергии Nordpool в ценовой зоне Эстонии в воскресенье составит 47,13 евро за мегаватт-час, или 4,7 цента за киловатт-час.

Электроемкие работы лучше оставить на период с 14 до 17 часов, когда киловатт-час энергии будет стоить меньше, чем 2 цента.

Хотя завтра электроэнергия будет самой дешевой за эту неделю, в прошлое воскресенье электричество было еще дешевле - в среднем всего 1,49 цента за киловатт-час.

В воскресенье электричество у нас стоит столько же, сколько в Финляндии, Латвии и Литве.

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