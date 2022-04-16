Составлен рейтинг паспортов: Эстония вошла в первую десятку

Консалтинговая компания Henley & Partners опубликовала очередной рейтинг (siirryt toiseen palveluun) паспортов стран мира по тому, сколько государств можно посетить с ним без визы. В 2022 году первое место разделили паспорта Японии и Сингапура: с ними открыт безвизовый въезд в 192 страны, пишет Yle.