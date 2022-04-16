Консалтинговая компания Henley & Partners опубликовала очередной рейтинг (siirryt toiseen palveluun) паспортов стран мира по тому, сколько государств можно посетить с ним без визы. В 2022 году первое место разделили паспорта Японии и Сингапура: с ними открыт безвизовый въезд в 192 страны, пишет Yle.
Составлен рейтинг паспортов: Эстония вошла в первую десятку
Составлен рейтинг паспортов: Эстония вошла в первую десятку
На втором месте Германия и Южная Корея со 190 безвизовыми странами. Финляндия вместе с Италией, Люксембургом и Испанией заняли третью строчку. Гражданам этих стран не нужна виза в 189 государств мира.
Дания и Швеция оказались на четвертом месте, Норвегия на шестом, Исландия на одиннадцатом. Эстония и Латвия разделили десятую строчку, Литва смогла добраться до девятой.
Украина в рейтинге заняла 34 место: украинский паспорт открывает двери в 143 страны. У обладателей российского, боснийского и микронезийского паспорта визу не требуют 117 государств – это 49 место.
На последней, 112 строчке рейтинга расположился Афганистан. Его граждан пускают без визы лишь 26 стран мира.