Горы снега, который снегоуборочные машины вывозили с улиц города, в том числе в район порта, могут удивить несведущего человека своим красным оттенком, происхождение которого напрямую связано с недавней инициативой таллиннских городских властей под руководством мэра Кылварта.

В распоряжении редакции Postimees имеются многочисленные фрагменты красной краски, оторвавшиеся от дорожного покрытия, вместе с частицами песка, грунта и другим мусором. Из простого наблюдения видно, что перед нанесением красной краски дорожное покрытие не было очищено с необходимой тщательностью.

Вероятно, это одна из главных причин, по которой краска так легко отходила от дорожного покрытия минувшей зимой.

Все это сейчас тает прямо на берегу моря, окрашивая будущий слой антропоцена в красный цвет.

Туристам, прибывающим на круизных лайнерах, остается лишь удивляться ландшафту, раскинувшемуся прямо перед круизным портом.

Фото: Postimees

Фото: Postimees