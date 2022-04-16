Житель Нымме, который в пятницу вечером ехал по улице Раудтеэ, неожиданно обнаружил на проезжей части крупные камни.
ФОТО ⟩ Водитель в Нымме обнаружил посреди ночи на дороге большие булыжники
Водитель в Нымме обнаружил посреди ночи на дороге большие булыжники
В группе Nõmmekad в Фейсбуке местный житель Эрко предупредил сограждан, что в районе полуночи в пятницу кто-то положил большие камни на улице Раудтеэ в Хийу.
По словам Эрко, сам он наехал на них и повредил свою машину. К счастью, повреждения были не очень серьезными - у автомобиля поцарапан бампер.
В разговоре с Postimees мужчина сказал, что не сообщал о происшествии в полицию, а вместе с другими приехавшими водителями убрал камни с дороги. По его словам, камни разложены таким образом, что они не могли попасть туда случайно.