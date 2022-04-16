ФОТО ⟩ Водитель в Нымме обнаружил посреди ночи на дороге большие булыжники

В группе Nõmmekad в Фейсбуке местный житель Эрко предупредил сограждан, что в районе полуночи в пятницу кто-то положил большие камни на улице Раудтеэ в Хийу.

По словам Эрко, сам он наехал на них и повредил свою машину. К счастью, повреждения были не очень серьезными - у автомобиля поцарапан бампер.

Фото: Facebooki grupp Nõmmekad