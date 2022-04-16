Многомиллионная британская недвижимость попавших под санкции российских олигархов. Расследование Би-би-си

Михаил Гуцериев Фото: BBC

В августе 2021 года Михаил Гуцериев попал под санкции Великобритании из-за его близких отношений с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Гуцериев - основатель промышленно-финансовой группы Сафмар. Гуцериев больше не участвует в работе Сафмара, который теперь частично принадлежит его сыну Саиду, гражданину Великобритании, не попавшему под санкции.

Архивы Пандоры показали, что Саид Гуцериев владеет многомиллионным офисным зданием в лондонском Сити, купленным более чем за 40 миллионов фунтов через секретную офшорную компанию.

Представители Саида Гуцериева сообщили Би-би-си, что у него нет "никаких деловых связей с отцом". На его роскошной свадьбе, попавшей в заголовки газет в 2016 году, выступили Дженнифер Лопес и Энрике Иглесиас.

Юрий Соловьев Фото: BBC

Юрий Соловьев является высокопоставленным руководителем находящегося под санкциями российского банка ВТБ и попал под санкции правительства Великобритании 15 марта этого года. 51-летний Соловьев имеет российское и британское гражданство.

По словам представителей минфина США, его жена Галина Улютина "ранее была замешана в схеме получения золотых паспортов" в Болгарии. "Золотые паспорта" позволяют гражданам одной страны получить гражданство другой страны за счет инвестиций.

Соловьев владеет двумя объектами недвижимости в Лондоне на свое имя - пентхаусами в Хэмпстеде и в Вестминстере. Третья квартира рядом с Кенсингтонским дворцом в 2006 году была сразу куплена на имя родственника за 2,2 миллиона фунтов. Она обнаружилась в Панамском досье в 2016 году.

Представитель ВТБ сообщил Би-би-си, что Соловьев "покинул группу ВТБ 24 февраля 2022 года", в день, когда Россия начала вторжение в Украину.

"Соловьев не попадал под санкции ни одной страны во время работы в ВТБ", - отмечается в заявлении.

Андрей Акимов Фото: BBC

Председатель правления государственного Газпромбанка Андрей Акимов попал под санкции США в 2018 году. В апреле этого года он попал под санкции Великобритании.

Как утверждает Кэтрин Белтон в своей книге "Люди Путина", он бывший сотрудник разведки и "один из самых важных финансистов режима Владимира Путина".

В сотрудничестве с Международным консорциумом журналистов Би-би-си обнаружила в архиве Пандоры документы, связывающие Акимова с недвижимостью в Лондоне.

Документы Земельного кадастра показывают, что партнерша Акимова Марианна Чайкина владеет квартирой в Найтсбридже, купленной в 2012 году за 10 миллионов фунтов компанией Inma Investments, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Если верить просочившимся корпоративным отчетам, Чайкина также совладелица ряда фирм Акимова, и российские СМИ называют ее женой Акимова.

Акимов не ответил на запрос Би-би-си.

Полина Ковалева Фото: BBC

По данным правительства Великобритании, Полина Ковалева - падчерица министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Лавров попал под санкции британского правительства одновременно с Владимиром Путиным. Месяц спустя, 24 марта, правительство Великобритании также наложило санкции на Ковалеву, заявив, что она владеет лондонской недвижимостью стоимостью 4 миллиона фунтов.

Документы земельного кадастра показывают, что Полина Ковалева купила квартиру в Кенсингтоне без ипотеки в 2016 году, когда ей был 21 год.

Ковалева не ответила на запрос Би-би-си о комментарии.

Аркадий Ротенберг Фото: BBC

Аркадий Ротенберг - один из самых близких друзей Владимира Путина, они вместе занимались дзюдо в Санкт-Петербурге.

США и ЕС ввели против него санкции в 2014 году после аннексии Крыма. Он также находится под санкциями в Великобритании - британское правительство ссылается на его "тесные личные связи с президентом Путиным". Его брат Борис и сын Игорь попали в санкционные списки в марте.

В июле 2020 года расследование Сената США обвинило братьев Ротенбергов в использовании тайных покупок дорогих произведений искусства для уклонения от санкций.

Особняк Upper Ribsden в деревне Виндлшем в 2012 году за 27,5 млн фунтов купила компания Ravendark Holdings Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Компания получила кредит на покупку в размере более 30 миллионов фунтов от другой компании, тоже на Британских Виргинских островах, которая, как утверждается, принадлежит Ротенбергу.

В ноябре 2021 года судья Высокого суда постановил, что дом находится в доверительном управлении Ravendark в пользу Ротенберга. Однако решение было обжаловано, и судебные слушания продолжаются. Ротенберг не ответил на запрос Би-би-си о комментариях.

Трудности, с которыми сталкиваются судьи и юристы, пытаясь выяснить, кому принадлежит та или иная недвижимость в Великобритании, иллюстрируют, насколько сложно отследить активы олигархов, находящихся под санкциями.

При участии Джона Келли и Уилла Далгрина