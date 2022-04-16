Павел Дуров попросил Forbes не называть его гражданином РФ

Дуров несколько лет фигурировал в списках Forbes как представитель России, однако теперь он просит указывать, что с прошлого года является гражданином Франции (у основателя Telegram имеется также гражданство Сент-Китс и Невис).

Бухманы заявляют, что они несколько лет назад переехали в Израиль, а представители Сторонского напоминают, что он является гражданином Великобритании. Юрий Мильнер настаивает на том, что он не был в России с 2014 года, не имеет активов на ее территории и еще в 1999 году получил гражданство Израиля. Блаватник напоминает, что он эмигрировал в США еще в 1978 году, а Швидлер - что он "технически никогда не имел российского паспорта" и имеет гражданства США и Великобритании.