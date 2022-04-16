Путин подписал закон о штрафах за сравнение СССР с нацистской Германией

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий административную ответственность за "публичное отождествление" целей и действий СССР и нацистской Германии, а также отрицание "решающей роли" и "гуманитарной миссии" СССР во Второй мировой войне. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в субботу, 16 апреля.

В Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) внесена новая статья, которая предусматривает для граждан штраф в размере от 1000 до 2000 рублей либо административный арест на срок до 15 суток. Для должностных лиц штраф составит от 2000 до 4000 рублей, для юридических лиц - от 10 000 до 50 000 рублей.

При повторном нарушении штрафы для граждан повысятся до 5000 рублей, для должностных лиц - до 20 000 рублей, для юридических лиц - до 100 000 рублей. Кроме того, должностным лицам будет грозить дисквалификация на срок от шести месяцев до года, юридическим лицам - административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Отрицание "решающей роли" СССР в разгроме нацизма незаконно с 2021 года

Законопроект был одобрен Советом Федерации 13 апреля. За неделю до этого, 6 апреля, поправки в КоАП в заключительном, третьем чтении приняла Госдума.