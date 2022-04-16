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Путин подписал закон о штрафах за сравнение СССР с нацистской Германией

Deutsche Welle
Путин подписал закон о штрафах за сравнение СССР с нацистской Германией
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Butša, laupäev, 2. aprill.
Butša, laupäev, 2. aprill. Фото: Erakogu

В КоАП появится статья с наказаниями за отождествление целей и действий СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Гражданам грозит штраф от 1000 до 2000 рублей или арест до 15 суток, пишет DW.com.

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий административную ответственность за "публичное отождествление" целей и действий СССР и нацистской Германии, а также отрицание "решающей роли" и "гуманитарной миссии" СССР во Второй мировой войне. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в субботу, 16 апреля.

В Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) внесена новая статья, которая предусматривает для граждан штраф в размере от 1000 до 2000 рублей либо административный арест на срок до 15 суток. Для должностных лиц штраф составит от 2000 до 4000 рублей, для юридических лиц - от 10 000 до 50 000 рублей.

При повторном нарушении штрафы для граждан повысятся до 5000 рублей, для должностных лиц - до 20 000 рублей, для юридических лиц - до 100 000 рублей. Кроме того, должностным лицам будет грозить дисквалификация на срок от шести месяцев до года, юридическим лицам - административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Отрицание "решающей роли" СССР в разгроме нацизма незаконно с 2021 года

Законопроект был одобрен Советом Федерации 13 апреля. За неделю до этого, 6 апреля, поправки в КоАП в заключительном, третьем чтении приняла Госдума.

Отождествление целей, решений и действий руководства СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также отрицание "решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы" было объявлено незаконным в 2021 году. Но тогда в законе не было прописано наказание за его нарушение.

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