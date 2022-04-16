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Глава МИД Финляндии: угрозы России не влияют на наше решение о вступлении в НАТО

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Глава МИД Финляндии: угрозы России не влияют на наше решение о вступлении в НАТО
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Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. Фото: Olivier Hoslet/AP

Министр иностранных дел Финляндии считает, что вопрос о вступлении страны в НАТО будет решен до летних каникул, пишет Yle.

По мнению министра иностранных дел Пекки Хаависто (Зеленый союз), на угрозы со стороны РФ о неких «последствиях», которые станут результатом вступления Финляндии в НАТО, не стоит обращать слишком большого внимания. Вчера о таких последствиях в очередной раз предупредила пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Не новость, что Россия выступает против расширения НАТО. Мы знаем об этом. И не новость, что если НАТО расширится, то России придется учитывать это в своих оборонительных планах. К этим сигналам со стороны России стоит прислушиваться, но нам надо принимать самостоятельные решения в области обороны», – сказал Хаависто, ставший гостем главного новостного выпуска Yle.

По его словам, угрозы российских властей не повлияют на решение Финляндии о подаче заявки на вступление в НАТО, которое планируется принять в течение месяца-полутора, то есть до летних каникул.

«На расписание влияет вопрос о Швеции. Хотим ли мы идти в ногу со Швецией? Синхронизируемся ли мы с ней? Наш доклад об изменении ситуации в области безопасности активно читают в Швеции, то есть мы с его помощью повлияли на дискуссию в шведском обществе», – сказал Хаависто.

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