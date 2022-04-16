Глава МИД Финляндии: угрозы России не влияют на наше решение о вступлении в НАТО

«Не новость, что Россия выступает против расширения НАТО. Мы знаем об этом. И не новость, что если НАТО расширится, то России придется учитывать это в своих оборонительных планах. К этим сигналам со стороны России стоит прислушиваться, но нам надо принимать самостоятельные решения в области обороны», – сказал Хаависто, ставший гостем главного новостного выпуска Yle.

По его словам, угрозы российских властей не повлияют на решение Финляндии о подаче заявки на вступление в НАТО, которое планируется принять в течение месяца-полутора, то есть до летних каникул.

«На расписание влияет вопрос о Швеции. Хотим ли мы идти в ногу со Швецией? Синхронизируемся ли мы с ней? Наш доклад об изменении ситуации в области безопасности активно читают в Швеции, то есть мы с его помощью повлияли на дискуссию в шведском обществе», – сказал Хаависто.